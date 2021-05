La veille urbaine du 12 mai 2021

Groupama Gan REIM acquiert une plateforme logistique à Garons (30) louée à Asics Europe

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, acquiert, auprès du family office Legeai, une plateforme logistique de classe A située à Garons (Gard), au cœur de la ZAC Aéropole, à proximité immédiate de l’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes, et au carrefour des autoroutes A9 et A54. Loué à Asics, leader mondial dans la fabrication de vêtements de sport, sur la base de baux d’une durée ferme de dix années, l’actif dispose d’une superficie d’environ 29.200 m² (19.400 m² portant sur trois cellules existantes, des bureaux et des locaux sociaux et 9.800 m² portant sur l’extension de deux cellules) et d’une centrale photovoltaïque installée en toiture. Cet investissement d’environ 30,5 M€ (droits inclus) et qui affiche un rendement de 5,38% (droits inclus) permet à la SCPI Affinités Pierre de compléter son portefeuille d’actifs immobiliers logistiques loués à des entreprises solidement implantées et localisés sur des zones de référence. Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale Screeb (Maître Arthur Cazalet), le cabinet Hogan Lovells (Michaël Levy) pour les aspects juridiques, la société Pilm pour les aspects techniques, la société Antea pour les aspects envronnementaux et la société Idesun pour l’audit photovoltaïque. Le vendeur a été conseillé par l’étude Léganot (Maître Nathalie Le Gall), la société Spin alpha (Christophe Gressier), les cabinets Chammas et Marcheteau (Stéphane Cavet) et Sorba Payrau (Xavier Guichaoua) et par Nexity Conseil et Transaction et Partners Conseil Immobilier.

Le Groupe Brilhac acquiert, en VEFA, les murs d’un local commercial à Montivilliers (76)

Le Groupe Brilhac poursuit ses investissements à travers des murs de locaux commerciaux de première nécessité grâce à ce nouvel actif loué à la société Spar. L’acquisition de ce bâtiment en VEFA avec une livraison prévue courant 2022, permet au Groupe Brilhac d’augmenter son portefeuille d’actifs au nombre de 111 biens. Parfaitement situé aux abords des zones touristiques, entre le Havre et Etretat l‘actif bénéficie d’une localisation idéale dans une zone résidentielle. Le Spar est implanté au cœur des collèges, lycées, équipements publics et logements de la ville de Montivilliers. C’est un point très positif pour notre locataire car cela lui permettra d’avoir une forte activité au sein de la supérette. C’est la 4ème fois que le Groupe Brilhac investit à travers des murs de locaux commerciaux de première nécessité et compte poursuivre ses placements dans ce type d’actifs. Spar deviendra donc locataire du site de 450m² courant 2022, détenu à présent par une foncière privée gérée par le Groupe Brilhac.

Foncière Aalto acquiert un plateau de bureaux à Cesson-Sévigné (35)

Les équipes de Foncière Aalto, par l’intermédiaire du Groupe Cap Transactions ont accompagné un groupe d’investisseurs dans l’acquisition d’un plateau de bureaux de 138 m² loué à la société Les P’tits Babadins à Cesson-Sévigné, commune de Rennes Métropole. Les P’tits Babadins, spécialiste de l’accueil Petite Enfance, développe et gère des structures d’accueil en partenariat avec des collectivités locales et des entreprises sur l’ensemble du territoire national. Les p’tits Babadins, propose des solutions “clé en main” combinant les avantages des modes de garde collectifs, en crèche, micro-crèche, ou halte-garderie. La micro-crèche s’implante proche des lieux de travail des parents pour répondre à un réel besoin des personnes qui travaillent sur les zones d’activités (également ouvertes aux habitants). Des partenariats avec les entreprises qui le désirent sont rendus possibles. Ils permettront de réserver des places à leurs salariés à des tarifs préférentiels. Pour cette nouvelle implantation, Les P’tits Babadins a choisi l’Écopôle Sud-Est, plus grand parc d’activité de Bretagne, situé sur les communes de Rennes, Chantepie et Cesson-Sévigné, avec une surface de 220 Hectares. Il compte ainsi 900 établissements et représente quelques 14 000 emplois.

Kaufman & Broad remporte le projet de la rue Malbec à Bordeaux (33)

L’agence Kaufman & Broad de Bordeaux, en partenariat avec le bailleur Vilogia, a été désignée Lauréate par Bernard Blanc, l’adjoint à l’urbanisme de la ville de Bordeaux (33), d’une consultation organisée conjointement par La Ville de Bordeaux, les Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France et la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment. Cette consultation porte sur la réalisation d’un projet immobilier situé 108-112 rue Malbec à Bordeaux. Le projet de Kaufman & Broad prend en compte les principes du "Référentiel bâtiment frugal bordelais" qui vient d’être mis en place par la nouvelle municipalité et deviendra à ce titre, démonstrateur de la démarche. Situé rue Malbec, dans le centre de Bordeaux, le programme développera 62 logements soit 4 345 m² de surface de plancher. Dans ce projet, Kaufman & Broad s’est engagé dans une démarche durable à 360 degrés favorisant la biodiversité, diminuant l’impact carbone des constructions et s’appuyant sur le bioclimatisme. Conçu par les Architectes Bourbouze-Graindorge, le projet présente le double avantage de s’insérer harmonieusement dans le tissu urbain caractéristique de l’architecture traditionnelle de la “Ville de pierre”, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et de valoriser une dimension écoresponsable forte à travers une conception volontairement bio et géosourcée du projet permettant ainsi au groupe de remporter l’adhésion lors de la sélection finale. La consultation a été initiée en 2018 par Les Compagnons Charpentiers du Tour de France, la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment et la Ville de Bordeaux, tous trois propriétaires des différentes parcelles qui constituent le terrain.

Faubourg Promotion installe 66 000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture à Fos-sur-Mer (13)

La mise en place des installations énergétiques continue sur le site de 38 hectares de la Feuillane, avec l’équipement du bâtiment 3 en panneaux solaires pour Adeo. Ce parc logistique de trois bâtiments alloués à XPO et Adeo se démarque par sa démarche énergétique et ses milliers de m² de panneaux solaires installés sur la toiture et sur les parkings. La toiture de 36 000 m² du bâtiment 2, occupé par Adeo, a permis la pose de 16 000 m² de panneaux photovoltaïques. Plus de 2 500 m² d’ombrières viennent également couvrir les parkings pour une meilleure maîtrise de l’espace et ainsi valoriser le terrain. Retenu par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour installer 35 000 m² de panneaux solaires en toiture, Faubourg Promotion vient de commencer la pose sur le second bâtiment dédié à Adeo (90 000 m²). Ce sont ainsi 11 cellules sur les 15 qui seront chacune équipées de 3 000 m² environ de panneaux photovoltaïques. À sa mise en service, la centrale dans sa globalité permettra de produire suffisamment d’électricité pour couvrir l’équivalent de la moitié de la consommation de la ville de Fos-sur-Mer.

Deux nouveaux actionnaires et un nouveau président pour Sadev 94

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, Sadev 94 a malgré tout réalisée une bonne année 2020 en réussissant à dégager un résultat bénéficiaire supérieur à 1 million d’euros. Ces bonnes performances confirment l’intérêt pour les collectivités de disposer d’outils publics d’aménagement tel que Sadev 94 pour les accompagner dans leurs projets. Deux nouveaux actionnaires ont d’ailleurs rejoint le capital de Sadev 94 à hauteur de 3 % chacun : le territoire Grand-Orly Seine Bièvre qui, comme tous les territoires, dispose désormais de la compétence aménagement, et la ville de Bagneux (Hauts-de-Seine) pour Sadev 94 oeuvre depuis quelques années maintenant. Par ailleurs au Conseil d’Administration du 11 mai 2021, Sadev 94 a élu son nouveau Président lors de son Conseil d’Administration. Après la démission de M. Christian Favier qui a exprimé son souhait de ne plus exercer les fonctions de Président de Sadev 94 (il a présidé Sadev 94 de 1998 à 2001 et de 2017 à 2021) mais qui restera membre du Conseil d’Administration. Monsieur Pierre Garzon, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne en charge de l'aménagement, des transports et des déplacements et, Maire de Villejuif, a été élu à la présidence de Sadev 94.

Réalités se dote d’un pôle ingénierie, construction et robotisation en procédant à l’acquisition de la société Tessa

Le groupe de développement territorial Réalités a annoncé l’acquisition de Tessa Industrie, entreprise innovante spécialisée dans la fabrication industrielle “hors-site” de bâtiments décarbonés, créant ainsi Réalités Building Technologies, son pôle ingénierie, construction et robotisation. L’acquisition de cette pépite à haut potentiel représente la touche finale au positionnement stratégique d’intégration verticale engagé par Réalités, qui réunit désormais en son sein l’ensemble de la chaîne de construction. Réalités consolide ainsi son positionnement de développeur territorial, maître de l’usage et de l’ouvrage, capable d’intervenir en France comme à l’international, en maîtrisant parfaitement l’ensemble des procédés constructifs. Investisseur dans l’ingénierie depuis sa création, le groupe a toujours été disruptif. Il se donne aujourd’hui la capacité de relever les nouveaux enjeux de la construction, et notamment celui de l’empreinte environnementale. Cette stratégie de développement opérée par Réalités répond également à la réalité de marché du secteur constructif qui perd continuellement en productivité, enfermé dans des process immuables plus que centenaires. Par l’acquisition de Tessa Industrie, Réalités entend renverser le constat actuel de hausse des coûts de construction, de délais de production des opérations et de l’aggravation des impacts environnementaux des projets, qui affaiblissent le bénéfice du client final. Le groupe s’engage dans cette révolution avec son ADN, son ambition, sa culture de la réussite et la conviction que l’ensemble de ses marchés sont à un moment de transformation.

Alban Castres