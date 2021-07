La veille urbaine du 12 juillet 2021

Altixia REIM acquiert 2 718 m² de bureaux à Aix-en-Provence (13) pour la SCPI Altixia Cadence XII

La SCPI Altixia Cadence XII a acquis de nouveaux bureaux "Les Milles Invest", implantés au sein du pôle d’activité d’Aix-les-Milles, à Aix-en-Provence. Ce pôle d’activités s’étend sur plus de 800 hectares et regroupe 1 500 entreprises pour 27 000 emplois. Cet ensemble de 4 bâtiments développe une surface de 2 718 m², bénéficie de 155 parkings et est occupé à 94 % par 6 locataires : Demathieu Bard, Comi Services, Mapa Mutuelle d'Assurance, Atalian Propreté PACA, Vetoption et Synergie. Ces bureaux ont été acquis pour un montant d’environ 4 900 000 euros acte en main (AEM) et délivre un rendement de 6.07 % AEM, avec un potentiel aux environs de 6.4 % lorsqu'ils seront intégralement loués. Le rendement de 6,07% correspond au rendement immobilier au jour de l'acquisition, c'est à dire le loyer annuel rapporté au prix d'acquisition tous frais inclus. Le rendement de 6,42 % correspond au rendement qui serait obtenu si la totalité des locaux était louée.

Swiss Life Asset Managers acquiert l’immeuble de bureaux "Bellini" situé à Puteaux (92)

Altarea Entreprise et Swiss Life Asset Managers France ont conclu la signature d’une promesse de vente de "Bellini", d’un nouvel actif immobilier de bureaux. Situé à Puteaux, dans le quartier d’affaires de Paris La Défense, cet immeuble de 18 000 m² à l’architecture iconique sera livré en juillet 2024. Swiss Life Asset Managers France acquiert cet actif pour le compte d’un fonds dédié à Swiss Life France. Situé à Puteaux, ce nouvel actif immobilier de bureaux va jouir d’une localisation idéale donnant directement sur la Seine et au pieds des transports en commun. Bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle et d’une signature architecturale forte et élégante, cet immeuble de bureaux a su séduire les équipes de Swiss Life France. Réalisé par le cabinet Franklin Azzi Architecture, "Bellini" développera plus de 18 000 m² de bureaux comprenant 13 étages, des terrasses, un rooftop avec une vue dégagée sur Paris et 2 commerces sur la rue Bellini. L’immeuble sera loué à sa livraison par Swiss Life France aux termes d’un bail de 9 ans ferme et deviendra donc le nouveau siège français de Swiss Life France. Dans un secteur d’immobilier d’entreprise en perpétuelle évolution, ce siège social incarne véritablement le bureau de demain. Swiss Life Asset Managers France a été conseillé par l’étude KL & Associé (Vincent Pacot et Myriam Bacque), les cabinets Elan et Colliers pour la mise au point du projet et par BNP Paribas pour la recherche d’actif.

Midi 2i signe l’acquisition d’un immeuble mixte à Lyon (69)

La Foncière Valaura Investissements (75 % Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes via la Financière Immobilière Deruelle et 25 % la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées via Midi Foncière) gérée par la société de Gestion immobilière et financière Midi 2i vient d’acquérir un immeuble mixte d’habitation et de commerces à Lyon. Situé à Lyon, au cœur du 6ème arrondissement, cet immeuble du 19ème siècle bénéficie d’un emplacement stratégique hyper connecté avec la proximité de commerces et de services ainsi que l’accès aux transports en commun (métro ligne A à 200 m et ligne B à 900 m ainsi que les trams T1 et T4) et aux accès routiers faciles. D’une superficie de plus de 2000 m² en R+5, cet immeuble de caractère entièrement loué, se répartit en 25 appartements allant du studio au T5 avec des commerces en pied d’immeuble occupés respectivement par un commerce d’équipement de la personne ainsi qu’un magasin d’alimentation bio. L’immeuble dispose également de places de stationnements dans la cour. Dans le cadre de cette transaction, la Foncière Valaura Investissements a été conseillée par l’Étude du Capitole, Maitre Marie-Pascale Millet pour la partie notariale, Ockham Avocats pour l'audit des baux, et Delpha Conseil pour l'audit technique. Le vendeur, L’Avenue Développement Immobilier, était conseillé par l’étude Alcaix, Maitre Alexandre Faure. La transaction a été réalisée par la Société Brice Robert Arthur Loyd, Agnès Buguet et Louis-Robert Lajugie, dans le cadre d’un mandat exclusif de vente.

Construction d’une usine de production d’eau potable à Lassouts (12)

Le groupement composé de Sogea Sud-Ouest Hydraulique (mandataire), Sogea Sud Hydraulique, GTM Sud-Ouest TP GC (toutes trois filiales de Vinci Construction France), Sens K architecte, GCTS Servant, Santerne (Vinci Energies) et Tecnofil, s’est vu attribuer les travaux de construction de la nouvelle usine de potabilisation, à Lassouts (12). Ce projet permettra de renforcer et de sécuriser la ressource en eau du syndicat d’eau local avec une capacité de 360 m3/h, extensible à 720 m3/h pour pallier les évolutions environnementales et de consommation. 65 communes et 2 communautés de communes aveyronnaises bénéficieront de cette nouvelle unité de production. GTM Sud-Ouest TP GC réalisera les travaux de génie civil du futur bâtiment et les filiales hydrauliques interviendront sur plusieurs installations : le pompage et la réception des eaux brutes, le traitement et pompage de distribution des eaux traitées avec une canalisation de refoulement PN63, la déshydratation des boues avec centrifugeuse et chaulage. La mise en service de cette nouvelle usine de potabilisation est prévue pour fin 2022.

Kaufman & Broad vient de livrer à Mata Capital l'immeuble bas carbone "Green Oak"

Kaufman & Broad livre son opération "Green Oak" à Mata Capital. Ce projet bas carbone de 10 800 m² de bureaux se caractérise par une performance environnementale excellente, tout en offrant la flexibilité et la performance recherchées par les utilisateurs. Il illustre les convictions de Kaufman & Broad et de Mata Capital en matière de ville plus durable et plus responsable, ainsi que leurs engagements en matière d’écoconception et de réemploi. Situé à Arcueil (94), entre la ZAC de la Vache Noire et la ZAC Victor Hugo, le programme "Green Oak" se situe à quelques encablures de la Porte d’Orléans, à moins de 7 min par le RER B et bénéficiera fin 2021 de la nouvelle station de métro Barbara de la ligne 4, permettant de relier le centre de la capitale en moins de 20 minutes. Les surfaces précommercialisées à Société Générale représentent environ 40 % de l’immeuble. Kaufman & Broad a souhaité miser sur le caractère environnemental et vertueux de l’immeuble, conçu par les architectes Mootz/Pelé et CALQ. Sa façade bois a été un véritable défi pour les concepteurs. Elle se pare d’un bardage constitué à 90 % en fibre de verre recyclée. A l’intérieur, 8 000 m² de dalles de faux planchers ont été récupérées, puis reconditionnées pour être réutilisées. Dans les sanitaires, la mosaïque est composée de pâte de verre recyclée. Cette démarche fait écho à l’engagement de Kaufman & Broad au sein du "Booster du Réemploi" qui oeuvre en faveur du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Le projet affiche un excellent niveau de performance énergétique avec les certifications HQE et BREEAM qui soulignent une démarche de qualité environnementale exemplaire. "Green Oak" est également labellisé E+C-, bâtiment Biosourcé, Effinergie + et Wired Score, gages de performance et de confort pour ses futurs occupants.

Faubourg Promotion et Idec livrent à Cublex et Eurotranspharma une messagerie de plus de 4 000 m² à Dijon (21)

Après 8 mois de travaux débutés en octobre 2020 sur le Parc d’Activités de Beauregard à Longvic dans la métropole de Dijon, la messagerie pour Ciblex et Eurotranspharma a été livrée sans réserve en juin 2021. Les deux filiales du Groupe Walden ont choisi le tandem Faubourg Promotion et Idec pour les accompagner dans leur croissance et la réalisation de leur nouvelle messagerie. Lors de sa recherche de foncier, le Groupe Walden a été séduit par un terrain à Dijon (21) offrant un emplacement idéal à proximité des autoroutes et à quelques minutes de l’ancien site de Ciblex. Le promoteur a ensuite accompagné son client dans la conception de son projet et dans la construction du bâtiment. Pour finaliser les études du projet et garantir la qualité et les délais de construction, le promoteur s’est appuyé sur Idec, une autre filiale du Groupe Idec spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments logistiques. Ce bâtiment est composé de deux cellules accolées pour Ciblex et Eurotranspharma d’une surface totale de 4 108 m². Cette messagerie comprend une chaine de tri assurant la répartition des colis et des quais de chargement variables pouvant accueillir des poids lourds et des véhicules utilitaires. Elle comprend également du côté d’Eurotranspharma une zone dédiée en température dirigée et respectant les bonnes pratiques de distribution des produits de santé. Cette dernière permet d’assurer le transit des produits ayant besoin d’un environnement à température 2°C - 8°C pour leur conservation. Les deux filiales se partageront des bureaux de 350 m².

Generali et CBRE s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France

Generali Real Estate et CBRE, leader mondial des services en immobilier d’entreprise ont signé un accord en vue de créer une co-entreprise (Joint Venture) dédiée à la gestion immobilière du portefeuille de bureaux et de logements de la filiale française de Generali Real Estate. La co-entreprise, qui opèrera sous le nom CBRE, est conçue comme un partenariat à long terme pour le Property Management dédié à ce portefeuille. Cette opération vise à améliorer l'efficacité de la gestion immobilière et la qualité du service clients dans l'ensemble du portefeuille, en associant l'expérience éprouvée des équipes de property management de Generali à la plateforme de services de gestion immobilière innovante de CBRE, particulièrement en pointe en matière de d’enjeux environnementaux et digitaux. Le portefeuille se compose de 94 immeubles totalisant 660 000 m². La majorité des actifs sont des immeubles "core" et "trophy", avec 80 % de bureaux et 20 % de logements. Environ la moitié des actifs sont situés dans le QCA à Paris, le reste étant situé en Île-de-France et à Lyon. La mise en œuvre de la co-entreprise nécessite l’accomplissement de formalités légales qui seront réalisées dans les prochaines semaines. Hors actifs de la co-entreprise, CBRE gère actuellement un total de 5,3 millions de m² de biens immobiliers pour ses clients en France, tous types d'actifs confondus, et un total de 41 millions de m² d'actifs dans 20 pays de la région EMEA, avec une approche axée sur l'adaptation de la gestion immobilière aux caractéristiques individuelles des biens, qu’il s’agisse d’actifs industriels et logistiques, de commerces, de bureaux ou d’actifs "Prime".

Georges Siffredi réélu président du conseil d'administration de Paris La Défense

Créé au 1er Janvier 2018, Paris La Défense est l'établissement public industriel et commercial en charge de l'aménagement, de la gestion, de la promotion et de l'animation du quartier d'affaires de La Défense. Le conseil d'administration de l'établissement s'est réuni ce jour afin de procéder à l'élection de son Président. Georges Siffredi a été réélu pour un nouveau mandat. Selon Georges Siffredi, Président de Paris La Défense et du Département des Hauts-de-Seine : "Le Conseil d'administration et moi-même sommes convaincus de la nécessité de repenser le modèle de développement du quartier. Paris La Défense est à un tournant de son histoire et la crise que nous traversons nous offre l'opportunité de donner une nouvelle dynamique au territoire. Le Développement durable va être au cœur de notre feuille de route. Nous dévoilerons, dans les mois à venir, notre "Raison d'Être" et les engagements que nous prendrons en matière de transition écologique et de RSE. Notre action va également se poursuivre en matière de transformation du quartier. Les projets de modernisation et de végétalisation des espaces publics restent prioritaires. Le développement de la mixité du quartier demeure lui aussi un axe majeur de notre stratégie. La résilience du quartier repose sur sa capacité à accueillir de nouvelles fonctions, qu'il s'agisse d'offre résidentielle, de loisirs, de culture ou de commerce. Enfin, nous allons également nous attacher à réviser la trajectoire financière de l'établissement et poser les bases d'un nouveau modèle économique, permettant de maintenir l'attractivité du quartier à long terme. Les défis sont aussi nombreux que passionnants. Je sais pouvoir compter sur l'équipe de Paris La Défense et son Directeur Général, Pierre-Yves Guice, pour mener à bien ces missions."

