La veille urbaine du 12 avril 2021

Arc-Eiffel Investissement acquiert, auprès de Primonial Reim, un immeuble de bureaux à Nanterre (92)

Selon Business Immo, Arc-Eiffel Investissement a acquis l’immeuble de bureaux “Plein Ouest B” situé au 177 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92), auprès de Primonial Reim. L’immeuble, d’une surface d’environ 4 300 m², est situé à l’entrée de la zone des Champs Pierreux. Suite à l'acquisition récente de l'immeuble "Cambridge" à Montigny-le-Bretonneux, le groupe poursuit son développement en signant “Plein Ouest B”, actuellement loué à environ 55 %. Cet actif fera l’objet d’une rénovation et d’un repositionnement stratégique afin d’être recommercialisé. Arc-Eiffel Investissement était accompagné par l’Étude Cheuvreux, tandis que Primonial Reim était représenté par l’Étude A Contratio. Les parties ont été conseillées en exclusivité par DBX Conseil.

Altarea et Crédit Agricole Immobilier plantent le premier arbre du futur quartier “Guillaumet” à Toulouse (31)

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, Laurent Campredon, Directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées et Christian Noailhac, Directeur régional Occitanie de Crédit Agricole Immobilier ont planté vendredi 2 avril dernier le premier arbre du quartier “Guillaumet” à Toulouse (31). Le projet de renouvellement urbain du quartier dont Cogedim, société du groupe Altarea, et Crédit Agricole Immobilier sont co-aménageurs, est situé sur une ancienne friche militaire de 13 ha, occupée par le passé par le Centre d’Essais Aéronautiques de Toulouse. A son achèvement, prévu en 2025, ce nouveau quartier de plus de 100 000 m², accueillera des logements, des commerces, des bureaux ainsi que des équipements ouverts au public, développant un véritable cœur de ville. Le quartier “Guillaumet” disposera d’une offre de commerces et services de 5 800 m², de 1 200 logements dont une résidence intergénérationnelle et un projet d’habitat participatif, de 8 500 m² de bureaux ainsi que de 9 000 m² d’équipements ouverts au public, dont notamment un tiers lieu dédié à l’éco-responsabilité, plusieurs structures sportives (gymnase, dojo, 6 cours de tennis et club-house, stade de football), un jardin public central et un espace sportif de plein air.

BNP Paribas Immobilier livre la résidence “Envol” à Vélizy-Villacoublay (78)

BNP Paribas Immobilier a livré la résidence “Envol” à Vélizy-Villacoublay (78). Ce programme de logements neufs en bois, qui respecte l’environnement et favorise la réduction de l’empreinte carbone, a été conçu par l’agence François Leclerc . “Envol” a obtenu les labels “bâtiment bas carbone BBCA”, “NF Habitat acteur engagé” et “construction certifiée niveau RT2012 –10 %”. Il fait partie d’un nouveau quartier qui développera à terme 309 logements. Situé dans le nouveau quartier Est de Vélizy, à l’angle de l’avenue Morane Saulnier et du square Jean Monet, cette résidence se compose de deux bâtiments comprenant 92 logements au total et 250 m² de commerces. Reliés par une allée comestible avec des arbustes à fruits rouges, un bosquet de biodiversité et une grande pelouse, ces deux bâtiments offrent des appartements déclinés du studio au 5 pièces dont la plupart bénéficie d’un balcon ou d’une terrasse.

Le Groupe Capelli réalise la vente en bloc de 41 logements à Courbevoie (92)

Le Groupe Capelli a réalisé la vente en bloc de 41 logements à Courbevoie (92) au profit de CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, ainsi que 17 logements sociaux qui lui seront vendus en bloc prochainement. Ce programme idéalement situé, à moins de 15 minutes à pied du cœur de La Défense et à 600 mètres de l’Hôtel de ville de Courbevoie, est composé de 58 logements du studio au T3. À travers cette opération de reconversion de bureaux en logements, le Groupe Capelli participe à la politique environnementale menée par le gouvernement en diminuant l’émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à la réduction du rythme de l’artificialisation des sols.

Eiffage Immobilier livre un double programme avec résidence de tourisme 4* et d’une résidence jeunes travailleurs à Vélizy (78)

Eiffage Immobilier a livré le double programme “Europea” composé d’une résidence de tourisme 4* et d’une résidence de jeunes travailleurs. Situé sur le Parc d’activité Inovel Parc Nord de Vélizy (78), l’emplacement est idéal pour les jeunes travailleurs et le tourisme d’affaires car de nombreuses entreprises y sont implantées. Toutes deux imaginées par Ory Architecture, les résidences complètent l’offre d’hébergement et d’hôtellerie déjà présente sur le territoire. Réalisé en synergie avec Eiffage Construction Résidentiel, le projet inclut également les cabines de salles de bains préfabriquées HVA Concept dans la résidence jeunes travailleurs, une marque d’Eiffage Construction : une fabrication en hors-site qui a permis de réduire les nuisances sur chantier, les délais d’installation et l’empreinte carbone de l’opération. La résidence de tourisme 4* gérée par Nemea offre des prestations haut-de-gamme sur des courts et moyens séjours, essentiellement pour des personnes en formation, contrats courts, etc. sur la zone d'emploi. 119 chambres la composent, ainsi qu’une salle petit-déjeuner, un espace piscine avec sauna, un espace réunion-conférence et 2 salles de gym. La résidence jeunes travailleurs composée de 157 chambres a été vendue à Antin Résidences en décembre 2020 et est gérée par Alfi.

Isabelle Peene-Dupont rejoint Inter Invest Immobilier en qualité de Directrice Générale

Inter Invest Immobilier, l’entité du Groupe Inter Invest spécialisée en immobilier patrimonial, s’attache les services d’une spécialiste de l’investissement en nue-propriété : Isabelle Peene-Dupont. Ce recrutement stratégique vient confirmer les fortes ambitions affichées par le Groupe Inter Invest de développer ses activités dans le secteur immobilier et notamment sur les opérations en nue-propriété. L’expertise d’Isabelle Peene-Dupont et sa maîtrise du secteur du logement développée pendant 30 ans permettront au Groupe de déployer son offre de programmes en démembrement de propriété structurée par les équipes d’Inter Invest Immobilier et ainsi répondre à la demande croissante des professionnels du conseil en gestion de patrimoine pour ce type de produits. Diplômée en droit Immobilier à l’université Paris II, Isabelle débute sa carrière chez Helvim France en 1991 en tant que Responsable des programmes. Elle rejoint en 1994 les équipes de Sofap Helvim en qualité de Responsable d’opérations dans l’immobilier de loisirs. Isabelle intègre ensuite Kaufman & Broad où, pendant 7 ans, elle occupe le poste de Directrice de programmes puis de Directrice des relations et des ventes aux investisseurs. En 2006, Isabelle rejoint les équipes de PERL où elle sera successivement Directrice de programmes puis Directrice Générale adjointe. En janvier 2019, elle y est promue en qualité de Directrice générale en charge du développement et montage.

Pitch Promotion promeut Rémi Chabriel au poste de Directeur Général - Région Méditerranée

Arrivé en 2016 au sein du groupe Altarea, Rémi Chabriel a été nommé Directeur Général de la Région Méditerranée. Rémi met aujourd’hui ses compétences développées depuis près de 20 ans dans le secteur immobilier au service de ses nouvelles responsabilités. Il prend aujourd’hui la tête de la Direction Générale - Région Méditerranée à laquelle sont rattachées l’Agence Côte d’Azur, l’Agence Provence et l’Agence Languedoc Roussillon ainsi que les Directions Transverses Régionales. Elles comptabilisent une équipe de 65 professionnels. Il rapporte directement à Stéphane Dalliet, PDG de Pitch Promotion et rejoint le Comité Exécutif. Rémi Chabriel, 44 ans, est diplômé de la faculté d’Aix en Provence (DEA Economie internationale et industrielle) en 2001 et de l’ESSEC (Master Management Immobilier) en 2002. Auparavant Directeur d’Agence chez Bouygues Immobilier, il intègre en 2016 le groupe Altarea en participant à l’ouverture de l’agence Var Est de Cogedim, marque du groupe, dont il prend la direction. En avril 2020, il rejoint Pitch Promotion, autre marque d’Altarea, comme Directeur Régional de l’Agence Provence. Depuis le 1er Mars 2021, il occupe le poste de Directeur Général de la Région Méditerranée de Pitch Promotion.