La veille urbaine du 11 mai 2021

Legendre Immobilier livre le nouveau site du Groupe Valeo à Créteil (94)

Le nouveau centre de R&D du Groupe Valeo a accueilli ses premiers collaborateurs en avril dernier. Situé dans la ville de Créteil (94), ce bâtiment de près de 21 000 m², certifié NF HQE, est le plus grand site de France de l’équipementier automobile. Destiné à des activités de Recherche, il est dédié à la voiture autonome et connectée du futur. Il aura fallu près de 30 mois aux équipes du Groupe pour achever ce projet tertiaire de référence, à la programmation moderne et ambitieuse. Pouvant accueillir jusqu’à 1 300 salariés, le “Valeo Mobility Tech Center” se compose d’espaces idéalement adaptés à leurs besoins. Imaginé par le cabinet International d’Architecture, il a été conçu pour faciliter les échanges entre les équipes et les différents services internes grâce à la présence de nombreux lieux de vie communs. L’écriture architecturale du projet se veut résolument contemporaine et s’intègre parfaitement dans son environnement à dominante tertiaire. L’une des particularités du bâtiment réside dans la conception de sa façade « signal ». Largement vitrée, cette façade est encadrée par une arche monumentale en béton architectonique, faisant référence à une porte, tournée vers le nouveau quartier “La Source - Pointe du Lac” en pleine expansion. Dans cette opération, Legendre Immobilier a joué le rôle de promoteur, International d’Architecture a œuvré comme architecte et CBRE comme AMO.

Le Groupe Duval et Adim Nord-Picardie débutent la démolition du forum à Lille (59) avant d’initier sa reconstruction

Après les premières opérations de curage et de désamiantage du bâtiment, le démarrage de la déconstruction du Forum à Lille (59) débute ce lundi 17 mai et se poursuivra jusque fin octobre 2021. Le chantier de construction du nouveau Forum destiné à accueillir les 1 500 agents du Département du Nord commencera en septembre 2021, à côté duquel est développé le projet Agora qui regroupera un ensemble mixte de logements, bureaux et commerces et qui démarrera, quant à lui, fin 2021. Implanté rue Delory à Lille, au cœur du centre-ville, à proximité immédiate du quartier Euralille, des gares Lille Europe et Lille Flandres, le projet de reconstruction du site du Forum a été confié par le Département du Nord au Groupe Duval et à Adim Nord-Picardie, filiale de développement immobilier de Vinci Construction France, afin de regrouper sur un même site, le Forum, les services du Département et de réaliser un ensemble mixte baptisé "Agora", de logements et de bureaux. Le nouveau visage de "Forum-Agora" verra bientôt le jour et totalisera une surface de plus de 60 000 m². Il donnera un nouvel élan de modernité au quartier et permettra notamment le regroupement des services du Département du Nord, aujourd'hui répartis sur plusieurs sites lillois, dans un bâtiment neuf de 28 500 m². Les travaux de démolition s'inscrivent dans une démarche environnementale forte. Un système technique de brumisation retenant toute émission de poussière a été par exemple mis en place. Le béton issu de la déconstruction sera, par ailleurs, recyclé à 95 %.

Première acquisition dans l’immobilier d’éducation aux Pays-Bas pour la SCPI Primovie de Primonial REIM

Primonial REIM annonce avoir finalisé l’acquisition de sept crèches aux Pays-Bas pour le compte de sa SCPI Primovie, première SCPI d’immobilier de santé et d’éducation en Europe. Il s’agit de la première opération de la SCPI Primovie aux Pays-Bas. Le portefeuille immobilier est composé de sept crèches représentant un total de 4 800 m² pour un montant de 12,8 millions d’euros. Ces établissements destinés à la petite enfance sont localisés dans les principales villes néerlandaises, là où la demande de places en crèche est très forte : La Haye (2), Utrecht (2), Nieuwegein, Zeewolde et Houten. L’ensemble de ces actifs est actuellement loué et occupé par Partou, le plus grand opérateur de garde d’enfants aux Pays-Bas, dans le cadre d’un bail long terme. Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM, déclare : “Nous poursuivons notre développement avec l’acquisition de ce portefeuille dans l’immobilier de l’éducation, une première pour la SCPI Primovie aux Pays-Bas. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement du fonds : se positionner sur des actifs socialement utiles et générateurs de rendements potentiels dans la durée. Grâce à des baux de longs termes conclus avec des opérateurs de premier plan, nous offrons à nos clients investisseurs de la visibilité sur les revenus futurs”. Primovie est une SCPI à capital variable créée en juillet 2012, leader dans l’immobilier de la santé et de l’éducation en Europe avec une capitalisation de plus de 3 milliards d’euros. Elle permet d’investir en zone euro dans des actifs tels que des crèches, écoles et centres de formation, des maisons de retraite, résidences seniors, cliniques et EHPAD. Pour cette opération, Primonial REIM a été conseillé par Codabel (Arnaud Dupont) pour la partie commerciale, le cabinet Kennedy Van der Laan (Nico Jacobs) pour la partie juridique et CBRE pour la partie technique.

Gecina signe un protocole d’accord avec Louis Vuitton pour un nouveau bail de 18 ans au 101 avenue des Champs-Elysées

À l'angle des avenues George V et des Champs-Elysées, cet immeuble emblématique du patrimoine de Gecina accueille depuis 1995 le flagship parisien de la célèbre maison de mode et maroquinerie de haute qualité artisanale Louis Vuitton. Afin de pouvoir réaliser des travaux d’envergure dans ces locaux, renouant avec les lignes de l’architecture des années 1930, Louis Vuitton et Gecina s’engagent dans un nouveau bail portant sur la location de l’ensemble des surfaces, soit près de 10 000 m² (dont environ 6 000 m² de commerces), sur une durée ferme de 18 ans. Le bail rentrera en vigueur quand les conditions suspensives liées notamment aux autorisations administratives seront réalisées. Le projet de Louis Vuitton vise à redéployer ses surfaces commerciales en repensant notamment les volumes et les circulations au sein de l’immeuble et en intégrant de nouveaux services. Avec ces travaux, Louis Vuitton améliorera sensiblement la performance énergétique de l’immeuble pour s’inscrire dans le plan CAN0P-2030 de Gecina, visant à atteindre la neutralité carbone dès 2030 sur l’ensemble de son patrimoine en exploitation.

CF Invest et L&P Immobilier réalisent l’acquisition en association d’une résidence de prestige au cœur de Puteaux

L’opérateur immobilier CF Invest, filiale du groupe FBP qui comprend notamment la plateforme de crowdfunding ClubFunding, a annoncé la réalisation d’une acquisition en association avec le promoteur francilien L&P Immobilier, spécialisé dans la construction d’immeubles résidentiels haut-de-gamme. Située dans l’hypercentre de la ville de Puteaux, à proximité de la Porte Maillot et à quelques minutes à pied du quartier d’affaires de la Défense, l’immeuble acquis par CF Invest en association avec L&P Immobilier offre des prestations de prestige. Son emplacement et la vue dégagée sur la Tour Eiffel de nombreux logements grâce aux différents balcons ou terrasses en font un programme haut de gamme. Cet immeuble résidentiel, nommé “Contemplations”, composé de logements du studio au 5 pièces, sera livré en 2023. Dans cette transaction, CF Invest et L&P Immobilier étaient conseillés par l’étude GMH Notaires, située à Issy-les-Moulineaux et spécialisée dans la vente en état futur d’achèvement. Un bien rare offrant de nombreux extérieurs Cette opération représente à ce jour un succès commercial malgré la crise sanitaire actuelle. Les extérieurs proposés dans la plupart des logements ont particulièrement séduit les acheteurs. Avec une pré-commercialisation de 50 %, la vente des biens se poursuit grâce à un bureau implanté dans le centre-ville de Puteaux. Les permis purgés, la construction a déjà commencé. Le promoteur du projet “Contemplations”, L&P Immobilier, est un opérateur spécialisé dans les résidences haut de gamme, situées dans des emplacements primes à Paris et en première couronne et offrant des prestations sur-mesure à ses clients. Le choix de L&P Immobilier de réaliser des opérations à taille humaine et des aménagements personnalisé lui permet aujourd’hui d’être un acteur reconnu du secteur. Dans le cadre de cette opération, L&P s’est associé à la plateforme leader du financement participatif immobilier en France, ClubFunding, pour une émission obligataire de 2,5 M€, réalisée en moins de 24 heures.

Foncière Atland annonce plusieurs nominations

Pour accompagner la croissance de ses activités, Foncière Atland renforce son organisation avec l’annonce de deux nominations. Jonathan Azoulay (41 ans), est nommé Directeur Général Adjoint - Asset Management d’Atland Voisin. Il était Directeur Général Délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Avec un patrimoine évalué à 2,2 Mds€, composé de 550 actifs avec plus de 920 locataires, Atland Voisin a connu une forte croissance en 2020. Ses produits SCPI ont enregistré des performances significativement supérieures à la moyenne du marché, en particulier Épargne Pierre qui compte parmi les SCPI les plus dynamiques avec une collecte nette de près de 360 M€ et près de 470 M€ investis dans les principales métropoles françaises, pour un rendement (TDVM) de 5,36 %. Atland Voisin gère également deux OPPCI. Charles Toulat (46 ans), Directeur Général Délégué d’Atland Résidentiel, devient également Directeur Général Délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise. Atland Résidentiel réalise des opérations de logement dans le Grand Paris. Sa production 2021 représente 4000 logements répartis sur 50 opérations. Foncière Atland REIM a 4 opérations en cours de réalisation en Ile-de-France représentant près de 60 000 m² de bureau, activité et commerce. Cette nouvelle organisation du pôle développement, regroupant le résidentiel et l’immobilier d’entreprise, permet de répondre plus efficacement à un besoin croissant des collectivités locales de projets de mixité urbaine.

