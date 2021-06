La veille urbaine du 11 juin 2021

Argan poursuit ses investissements dans l’Orléanais avec la livraison d’un nouvel entrepôt de 22 000 m²

Argan a annoncé la livraison d’une nouvelle plateforme logistique de 22 000 m² à Escrennes, commune située à quelques kilomètres au nord d’Orléans. Le site est entièrement loué par FDG Group, leader sur le marché non-alimentaire en grande distribution avec une quinzaine de gammes de produits couvrant le textile, la mercerie, l’hygiène-beauté, le bazar et le jouet. L’entrepôt mécanisé est équipé d’une picking tower. Ce développement, mené avec le concours de JBD et de BEG dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, est certifié BREEAM. Avec ce nouvel investissement, Argan confirme son attrait pour cette zone logistique en plein essor, idéalement située au sud de l’Ile-de-France sur l’A19, au carrefour des autoroutes A10, A77, A6 et A5. Escrennes, située à moins de 100 km de Paris, est une base idéale pour l’implantation de plateformes logistiques à vocation nationale. Argan avait déjà investi dans la région fin 2020 en se portant acquéreur d’une base logistique de 84 000 m² sur la commune proche de Neuville-aux-Bois et louée à FM Logistic.

Atenor acquiert l’immeuble du 186 avenue Victor Hugo, Paris 16

Atenor a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'un immeuble d'environ 5 000 m² situé au 186 avenue Victor Hugo, Paris 16. Atenor projette de réaménager le bâtiment existant pour offrir un immeuble de bureaux entièrement restructuré et certifié, tout en conservant le caractère de l’immeuble. Cette opération permet à Atenor de renforcer son parc tertiaire.

Christie & Co accompagne la cession de 9 hôtels et confirme ainsi la dynamique de ce secteur dans la région ouest

Le bureau de Rennes de Christie & Co vient de finaliser la vente en murs et fonds de commerce d’un portefeuille de 9 hôtels 2 et 3 étoiles sous grande enseigne situés entre l’Ile-de-France, la Normandie et les Pays de la Loire. Menée par Emmanuel Aubrée qui dirige le bureau de Rennes de Christie & Co, la transaction concerne 602 chambres. Issu d’une famille attachée à l’hôtellerie et présente sur le marché depuis plus de 25 ans, le portefeuille regroupe des actifs de taille intermédiaire et sous enseigne bien implantés sur leurs marchés respectifs proches de zones économiques en pleine croissance. La vente a été réalisée au profit d’un fonds d’investissement et de son gestionnaire déjà fortement implanté dans l’hôtellerie et qui va pouvoir compléter son périmètre sur le plan national. Les acquéreurs exploitants ont une connaissance très précise des différents marchés et vont pouvoir optimiser la gestion de chacun des hôtels. De nombreux leviers de croissance ont été identifiés sur chaque hôtel avec un budget capex dédié et le développement pour certains de la partie restauration.

IDEC remet les clés à AREFIM d’un entrepôt de 47 000 m² à Artenay (45)

Après 12 mois de travaux, AREFIM a reçu les clés de son d’un entrepôt de 47 000 m² dans la commune d’Artenay (45) au nord d’Orléans. Cette opération s’inscrit dans une relation de confiance avec le Groupe Idec et ses filiales marquée par la réalisation d’un second projet par Idec Santé à Vennecy (45) pour ce même acteur de la logistique. Foncière française spécialisée dans le développement de plateformes logistiques et messageries, AREFIM propose des projets évolutifs pour ses clients tout en apportant une valeur ajoutée esthétique, humaine et environnementale au métier de la logistique. AREFIM a réceptionné sa nouvelle plateforme de 47 000 m² au cœur de la zone d’activités d’Artenay / Pourpy. Ce projet s’organise autour de trois cellules de 12 000 m² plus une de 9 000 m² et profite également de deux blocs de bureaux de 900 m² chacun. Ce projet conçu dès son origine pour être divisé en deux, est dès à présent disponible à la location. Grâce à plusieurs mesures en faveur d’une empreinte carbone limitée et d’une consommation énergétique réduite, ce projet vise une certification BREEAM de niveau Very Good. Cet entrepôt bénéficie ainsi de matériaux spécifiques dans les bureaux, de panneaux solaires en toiture, et d’un système de gestion technique du bâtiment pour l’éclairage, le chauffage et de la possibilité de piloter en temps réel les différentes consommations.

BNP Paribas Immobilier et Interconstruction développent “La Fabrique” à Courbevoie (92)

BNP Paribas Immobilier et Interconstruction ont lancé le programme “La Fabrique” à Courbevoie (92), un projet résidentiel réparti en six bâtiments situés boulevard de Verdun, rue du Moulin des Bruyères, 2 à 12 rue Paul Bert, 5 à 19 rue Villa des Fleurs. Il comprendra au total 528 logements neufs dont 364 en accession, du studio au 5 pièces, et 164 chambres en résidence étudiante sociale. Cet ensemble accueillera également un groupe scolaire de 12 classes et 12 locaux commerciaux. Conçu par le cabinet Pierre et Cédric Vigneron & Partenaires et développé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel et Interconstruction, “La Fabrique” s’inscrit dans la certification NF Habitat et vise le label Effinergie +. L’ensemble du quartier a obtenu la certification Biodivercity. La résidence bénéficie d’une situation géographique privilégiée en plein cœur du nouveau éco-quartier Village Delage. Ce quartier novateur offre un cadre de vie dynamique et agréable proche de la gare de Bécon-les-Bruyères permettant de rejoindre Paris et Saint-Lazare en 7 minutes. De plus, à l’horizon 2030, la ligne de métro 15 desservira directement le Village Delage. La livraison de cette opération est prévue en deux étapes dont la première aura lieu au 4ème trimestre 2023 (137 logements en accession et 164 chambres étudiantes sociales) tandis que la totalité du programme sera livrée au 2ème trimestre 2024.

Eiffage Immobilier s’associe à Montana Gestion pour renforcer son offre de résidences services senior Cazam

Le concept de résidences services senior nouvelle génération Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du Groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors. Les deux acteurs se partagent désormais à parts égales le capital de la société de gestion de l’offre commerciale Cazam. Cette société commune bénéficiera des savoir-faire d’Eiffage Immobilier en développement et construction de résidences et de ceux de Montana Gestion en exploitation et fourniture de services. Portés par une vision commune basée sur le bien-être des seniors et la qualité des prestations qui leur sont délivrées, Eiffage Immobilier et Montana Gestion œuvreront ensemble au développement des résidences Cazam partout en France. L’offre Cazam se renforcera par le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile proposé aux résidents, en réponse à une importante demande constatée sur le territoire. Lancée en 2019, CAZAM apporte une réponse au vieillissement de la population française en permettant aux seniors de rester des acteurs de la cité. Cazam s’appuie sur trois piliers : des résidences développées au cœur des quartiers, une culture du service élevée et un positionnement premium mais accessible.

Alban Castres