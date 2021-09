La veille urbaine du 10 septembre 2021

M&G Real Estate acquiert deux hypermarchés en France pour 124 M€

M&G Real Estate confirme son intérêt pour le secteur alimentaire au travers d’une transaction significative réalisée dans le sud-est de la France pour le compte de deux de ses fonds immobiliers européens. Pour un montant total d’investissement de 124 millions d’euros, M&G Real Estate a procédé au mois de juillet 2021 à l‘acquisition de deux hypermarchés loués au Groupe Casino, l’un des principaux distributeurs alimentaires français. Établis dans des zones commerciales dynamiques, dominant leur zone de chalandise et par essence non duplicables, les deux actifs sont stratégiques pour leur occupant et généreront des revenus locatifs sécurisés à long terme pour leurs nouveaux propriétaires. Dans le détail, l’opération comprend le Géant Casino de La Valentine, situé à Marseille (13), ainsi que le Géant Casino de Mandelieu-la-Napoule (06), commune bien desservie à proximité de Cannes, où il bénéficie d’une croissance démographique soutenue et d’une importante fréquentation touristique. Les deux sites sont situés dans des zones commerciales établies de longue date, aux côtés d’enseignes de premier plan telles que H&M, Castorama, Ikea, Fnac et Decathlon, et à proximité de plusieurs zones résidentielles à forte densité de population. Dans cette opération, M&G Real Estate a été conseillé par JLL Capital Markets, le cabinet Hogan Lovells, l’étude Panhard et Associés ainsi que par Arcadis et Ramboll pour les audits techniques et environnementaux.

Logistics Capital Partners acquiert une plateforme logistique à Savigny-le-Temple (77)

Logistics Capital Partners (“LCP”) a annoncé l'acquisition d'une plateforme logistique de 70 000 m² sur la commune de Savigny-le-Temple (77). L'entrepôt, situé rue de l'Industrie, a été cédé par un occupant qui envisage de déménager ses activités dans un nouveau centre de distribution dans l'A5 Sénart Parc. Fort de sa proximité avec Paris (50 km) et de son accès direct à l'autoroute A5a, le terrain de 14 ha est stratégiquement situé. LCP, en concertation avec les autorités locales, réaménagera le site à la fin du bail en cours. “Les terrains logistiques disponibles en France, et plus particulièrement en Ile-de-France, sont fortement contraints, et ainsi en acquérant le terrain, LCP sera bien positionné pour offrir un espace de Grade A et une localisation de premier ordre aux futurs occupants. Cette acquisition démontre la créativité de LCP à trouver des solutions pour répondre à la demande continue d'espaces logistiques sur un marché de plus en plus saturé” souligne Estelle Vargas, directrice du développement de LCP pour la France.

Coffim réalise deux nouveaux programmes haut de gamme à Clichy (92)

Coffim, groupe familial de promotion immobilière, poursuit sa stratégie de développement en Île-de-France avec la réalisation de deux nouveaux programmes haut de gamme à Clichy (92), aux portes de Paris. Les projets commercialisés, qui seront livrés au quatrième trimestre 2024, se distinguent par leur emplacement : le premier se situe au 7 rue d’Estienne d’Orves, en plein centre-ville, le second au 15 boulevard Jean-Jaurès, à proximité immédiate du Tribunal de grande instance et du 17ème arrondissement de Paris. Ces résidences, dont les espaces ont été organisés de manière optimale par la direction produit de Coffim, afin d’offrir un confort haut de gamme à leurs occupants, se différencient également par leur qualité architecturale. La résidence “Le 7”, rue d’Estienne d’Orves, se compose d’un bâtiment en R+6 de 1 645 m² de surface de plancher, incluant 22 logements, allant du 2 au 5 pièces, dont un duplex. Conçu par le cabinet Olivier Riss Architecture, le programme s’intègre parfaitement dans son environnement urbain grâce à ses façades lumineuses habillées de pierres de parement de couleur beige clair. Le cœur d’îlot s’articule autour de deux jardins privatifs, qui alternent les nuances de vert, de rose et de blanc au gré de la floraison des cerisiers du Japon. Le programme “Le 15”, boulevard Jean Jaurès, accueille 38 appartements sur 2 979 m² de surface de plancher, du 2 au 6 pièces, répartis sur 9 étages, et un commerce d’environ 200 m² en rez-de-chaussée. Imaginé par le cabinet d’architecte Criterium Architecture, l’ensemble se distingue par sa double composition, qui crée un contraste harmonieux : entre pierres de couleur gris foncé, au rez-de-chaussée et au premier étage, et pierres blanches aux niveaux supérieurs.

Vytruve loue 400 m² au sein de l’immeuble “Colivia” à Cesson-Sévigné (35)

Dans le cadre de son développement, la société Vytruve a pris à bail 400 m² de bureaux au sein du “Colivia”. L’originalité de son architecture, l’emplacement pied de métro, la proximité de commerces et services… nombreux sont les atouts qui auront contribué au succès commercial de l’immeuble Colivia, réalisation du Groupe ADI Promotion. Ce nouveau lieu de vie est un véritable symbole de mixité urbaine au cœur de la ZAC Viasilva : un ensemble immobilier de plus de 5 800 m² réunissant commerces, restaurant, salle de fitness, espace de coliving et bureaux. L’immeuble Colivia a été intégralement commercialisé par les équipes de Tourny Meyer.

Sofidy acquiert l’immeuble “Grafton House” à Londres

Sofidy a annoncé l’acquisition d’un nouvel actif immobilier, l’immeuble “Grafton House”, au cœur de Londres. Cette acquisition a été réalisée conjointement pour le compte des épargnants des SCPI Immorente et Efimmo 1, augmentant la valeur globale du portefeuille britannique de Sofidy à 155M€. Elle confirme la stratégie d’acquisition paneuropéenne de la société de gestion qui compte poursuivre l’accélération de son développement en Europe en 2021, en s’appuyant sur le réseau d’implantation international de son actionnaire Tikehau Capital. Grafton House, situé au 379/381 Euston Road, bénéficie d’un emplacement de premier plan dans le cœur de Londres, à la croisée des quartiers de Marylebone, Fitzrovia et de Regent’s Park et surplombant le campus de British Land à Regent’s Place. Métamorphosé ces dernières années, le lieu attire des entreprises emblématiques comme Facebook, Santander, Lendlease, Dentsu Aegis Network. Il est situé dans le périmètre du « Knowledge Quarter » devenu le pôle mondial de la recherche et des sciences de la vie avec un consortium de plus de 80 organisations universitaires, culturelles, de recherche, scientifiques et médiatiques. Rénové en 2018, Grafton House s’étend sur une surface de 1620 m², à double usage de bureaux et d’enseignement, répartie sur quatre étages et un sous-sol. L’immeuble dispose notamment de 56 places de stationnement de vélo et bénéficie de la proximité immédiate de la gare régionale d’Euston et des stations de métro de Great Portland Street et Regent’s Park. Le bâtiment est occupé dans son intégralité depuis 2018 par Cognita Schools Limited, groupe scolaire international, dans le cadre d’un bail ferme de 25 ans.

François-Régis de Causans nommé head of Industrial & Logistics de CBRE

CBRE a annoncé la nomination de François-Régis de Causans en qualité de Head of Industrial & Logistics (I&L) Investment Properties en France. Il succède à François Le Levier, nommé Managing Director I&L France en avril dernier. Basé à Londres depuis 6 ans, François-Régis rejoint Paris où il cumulera ses nouvelles fonctions de Head of Industrial & Logistics (I&L) Investment Properties France avec son rôle actuel de Senior Director au sein de l’équipe I&L Investment Properties EMEA. A la tête d’une équipe de 12 collaborateurs, il aura pour mission de conforter la position de leader de CBRE en France. Son arrivée s’inscrit dans le prolongement des ambitions fortes de CBRE pour ce segment de marché qui bénéficie d’une demande forte de la part des investisseurs, dans un contexte sous-offreur. CBRE anticipe plus de 5 milliards d’euros de transactions sur le marché I&L en 2021, après plus de 2 milliards d’euros au premier semestre, porté par la croissance du e-commerce, la logistique du dernier kilomètre ou encore les datacenters.

Clémence Le Van prend la Direction d’Etyo Green Insight

Clémence Le Van rejoint le Groupe Etyo et prend la direction de sa filiale dédiée au Développement Durable : elle a pour mission de développer les activités de conseil dans les domaines de l’Immobilier Durable, de la Performance Énergétique, de l’Investissement Responsable, de l’Environnement Règlementaire et de la Supply Chain durable. Ingénieure de formation et diplômée du Mastère Spécialisé Construction et Habitat Durable des Arts et Métiers ParisTech, Clémence Le Van, âgée de 34 ans, a préalablement effectué sa carrière au sein du groupe Vinci dont elle a suivi le Graduate Program entre 2010 et 2012. Elle notamment travaillé au sein de GTM Bâtiment de 2013 à 2016 en tant qu’Ingénieure Études et Conception puis Responsable Construction Durable avec comme mission le management de l’équipe Énergie et Construction Durable, l’élaboration de la stratégie environnementale des projets et le suivi de chantiers certifiés de l’entreprise. Depuis 2016, Clémence était Directrice de Projets Adjointe chez ADIM Paris Île-de-France, en charge du pilotage des réponses aux Appels d’Offres des grands projets publics franciliens. Clémence LE VAN animera l’équipe d’Etyo Green Insight composée de 7 collaborateurs experts tout en renforçant les synergies avec les autres activités du groupe, notamment le conseil en immobilier et le conseil en Supply Chain. "Nous nous réjouissons de l’arrivée de Clémence à la tête d’Etyo Green Insight. Son expertise en développement durable, son expérience du management et sa grande connaissance des secteurs de l'immobilier et de la construction lui permettront d’accélérer le développement de la filiale", déclare Alexandre Sterlin, Président du Groupe Etyo.

Julien Majer devient directeur commercial du Groupe GDG

Dans le cadre de la croissance de ses activités, le Groupe GDG renforce son équipe commerciale pour piloter ses différentes opérations immobilières en développement. Julien Majer intègre le groupe pour prendre la tête de cette nouvelle direction et sera en charge des acquisitions, de la commercialisation locative et des ventes aux investisseurs. Julien Majer a rejoint, le 1er septembre dernier, le Groupe GDG en qualité de directeur commercial. Depuis 2019, Julien se consacrait au développement d'une foncière immobilière. Auparavant (2017-2019), il était directeur adjoint de la ligne bureaux Île-de-France Ouest du Groupe Babylone, qu'il avait intégré après 10 ans chez Nexity Conseil et Transaction où, consultant senior confirmé IdF Ouest, il conseillait les grands utilisateurs et les bailleurs.

