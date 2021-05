La veille urbaine du 10 mai 2021

GSE livre le nouveau site de production de Bati Formes/MCMI aux portes de Rennes (35)

C’est à Saint-Jacques de la Lande (35), aux portes de Rennes, que GSE vient de livrer à Bati Formes/MCMI, spécialiste des composants métalliques de façade, son tout nouveau site de production d’une surface de 4 000 m². Ce nouveau site moderne répond aux attentes de l’entreprise Bati Formes/MCMI, avec une surface agrandie par rapport à son ancien site et une meilleure fonctionnalité. Bâti sur une parcelle de 9 500 m² et d’une surface globale de 4 000 m², ce nouvel ensemble intègre un atelier de production de 3 750 m² ainsi que des espaces de bureaux et locaux sociaux sur 250 m². Avec ce nouveau bâtiment, dessiné par l’agence rennaise L²A Architectes, Bati Formes/MCMI double la surface de son atelier ce qui permet d’envisager de nouvelles évolutions pour l’entreprise. Bati Formes est spécialiste de la conception et du pliage métal sur mesure pour le bâtiment, l’habillage des façades, les points singuliers et l’isolation. Afin de s’assurer que son client puisse quitter son site actuel dans les temps, GSE a livré ce nouvel ensemble immobilier dans les délais (8,5 mois), malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire.

A Clichy (92), Novaxia Investissement développe 4 projets d’urbanisme transitoire

Novaxia Investissement, pionnier du recyclage urbain et de l’urbanisme transitoire, avec le soutien de la Mairie de Clichy, accueille désormais 4 projets d’occupation temporaire à Clichy (92) avec gratuité de loyer. Au total, 6 300 m² sont mis à disposition dans des immeubles acquis par les fonds de Novaxia Investissement. Novaxia Investissement favorise l’occupation temporaire de ses biens acquis à travers ses fonds entre exploitation et travaux. Ces projets permettent de maintenir la vie dans les quartiers concernés, tout en aidant le développement de l’économie sociale et solidaire, chère à Novaxia et à la Mairie de Clichy. Ainsi, Secours Populaire Français - Maison de la solidarité culturelle et ludique, Humanity Diaspo, Les Affinités Electives et Le Wonder occupent 6 300 m² au total, qui seront recyclés en 278 logements.

A Plus Finance annonce la livraison d’une Résidence Services Seniors à Opio (06)

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé la livraison d’une Résidence Services Séniors non médicalisée à Opio. L’ensemble immobilier est situé dans une des plus belles régions de la Côte d’Azur, sur la commune d’Opio. À 700 mètres du centre-ville, offrant tout le charme des petits commerces provençaux, la résidence donne sur le Golf de la grande Bastide. Cette situation exceptionnelle offre un environnement de vie unique pour les séniors. Le bâtiment, construit sur 3 étages sur plus de 5 700 m², compte 115 logements et de généreuses surfaces de services. La résidence, acquise en 2018 auprès du groupe Vinci, est gérée par Ovélia, l’un des leaders des résidences services seniors en France. Il s’agit, après Châteaufort dans les Yvelines, de la seconde résidence Vinci/Ovélia acquise par un fonds géré par A Plus Finance.

Edgar Suites change de dimension en s’associant à BC Partners et se dote de 104 M€ pour financer sa croissance immobilière

Edgar Suites annonce une augmentation de capital de 104 M€ auprès de BC Partners Real Estate, acteur majeur du private equity et de l’immobilier. L’objectif est de permettre à Edgar Suites de devenir l’acteur de référence des Suites Urbaines en France. Il y a cinq ans, Edgar Suites réinventait le concept de résidences hôtelières en cœur de ville, en créant une offre nouvelle, appelée “Suites Urbaines”. La société, qui exploite déjà des Suites Urbaines sur 18 adresses à Paris et Bordeaux, dispose de près de 5 000 m² de projets en cours de livraison. Fort de ce succès, Edgar Suites accélère son développement avec sa levée de fonds de 104 M€ auprès de BC Partners Real Estate. L’ambition est de créer la référence française en matière de Suites Urbaines, en participant à la nécessaire régénération d’actifs immobiliers commerciaux devenus obsolètes. Cette croissance passera par le développement de 25 000 m² de Suites Urbaines supplémentaires en France à horizon 2026. Edgar Suites se positionne comme le partenaire de référence des collectivités locales, en participant à leurs côtés à la reconversion d’immeubles rendus obsolètes par l’évolution des nouveaux usages (coliving, co-working, court séjour…). La flexibilité du modèle d’Edgar Suites permet une intégration harmonieuse et discrète dans un ensemble existant, tout en favorisant la mixité urbaine. Ainsi, la transformation de surfaces immobilières tertiaires devenues inadéquates (bureaux, petits hôtels, etc…), en Suites Urbaines, se fait en conformité avec le cadre règlementaire et dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Eiffage Construction livre la réhabilitation d’une agence bancaire à Amiens (80)

Située dans une allée piétonne dans le centre d’Amiens, l’opération de réhabilitation de l’agence bancaire du Crédit Agricole a été particulièrement technique deu fait des contraintes liées à son emplacement. Un beau défi relevé en un temps record par nos équipes Travaux & Services, l’une des expertises d’Eiffage Construction. Technique, le projet a connu une phase de démolition avec en parallèle le renforcement des murs périphériques existants et la création d’un nouveau plancher. Pour desservir les 3 niveaux du bâtiment, un escalier métallique a été installé avec en partie basse un plancher de verre et la création d’une verrière en toiture. Les 800 m² de l’agence, l’une des plus grandes de la région, ont été pensés par l’architecte Ranson-Bernier. L’opération s’est faite en collaboration avec la ville d’Amiens, pour gérer au mieux tous les défis et enjeux liés à son emplacement en plein cœur de ville.

Union Investment dévoile l'immeuble "Central Seine" repensé et loué à 100 %

Union Investment vient de repenser intégralement "Central Seine" (Paris 12), l’un de ses actifs historiques. Un renouveau qui le positionne aujourd’hui parmi les flagships du groupe. À l’issue de cette rénovation conséquente, véritable concentré du savoir-faire d’Union Investment, Central Seine est loué dans sa totalité. Livré en 2001, cet ensemble de bureaux d’environ 32 200 m², avec 340 places de parking en infrastructure, domine la Seine de ses 14 étages, quai de la Râpée, idéalement situé entre les gares de Lyon et d’Austerlitz. Afin de conforter son attractivité, Union Investment a souhaité rehausser le positionnement de Central Seine en allant au-delà des standards, tant pour la limitation de son impact environnemental que pour l’ampleur de son offre de services. 13 millions d’euros ont été investis dans le cadre de cette restructuration, afin de permettre à Central Seine d’affirmer son leadership au sein du portefeuille d’Union Investment France et pour offrir à ses 2 000 usagers un nouvel environnement de travail. Au-delà de la rénovation des parties communes (hall d’accueil, RIE, cuisine, auditorium, sanitaires, parking, ascenseurs…), la toiture sera prochainement végétalisée (ce qui accroît de manière significative ses performances thermiques) et accueillera une centrale de panneaux photovoltaïques. L’immeuble est aussi doté de systèmes d’éclairage et de ventilation neufs aux besoins énergétiques maîtrisés. Côté services, en complément de son Restaurant-Inter-Entreprises et de son auditorium flambant neufs, Central Seine propose aujourd’hui à ses locataires un service de conciergerie opéré par Felice qui œuvre dans un état d’esprit responsable et engagé. À l’instar de l’univers de l’hôtellerie, l’immeuble accueille désormais des expositions photos.

Paref Gestion réalise deux acquisitions d’envergure pour la SCPI Novapierre Allemagne 2

Paref Gestion annonce la réalisation de deux investissements d’envergure pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2 avec l’acquisition de deux centres commerciaux. Ces acquisitions, conseillées par Principal Real Estate Europe, partenaire de longue date de Paref Gestion et de Novapierre Allemagne 2, permettent à la SCPI d’investir la quasi-totalité de la collecte disponible parallèlement à la réouverture des souscriptions depuis le mois d’avril 2021. Le centre commercial Koningshoek, à Maassluis, aux Pays-Bas Une première acquisition aux Pays-Bas d’un centre commercial auprès de Wereldhave, un actif entièrement rénové et étendu récemment, qui est occupé à 97 % avec une durée moyenne résiduelle de bail ferme de plus de 5 ans, certaines enseignes clés du centre ayant des baux au-delà de 10 ans. Outre une diversification ponctuelle aux Pays-Bas, le centre commercial de Koningshoek est un actif de qualité, attractif pour la clientèle avec plus de 4 millions de visiteurs annuels, et présentant d’excellentes performances environnementales démontrées par la note “Very Good” de la certification BREEAM In-Use. D’une surface de 20 000 m² et composé de 71 magasins présentant un bon mix d’enseignes internationales et locales, ce centre commercial est situé à Maassluis, à proximité de Rotterdam, dans la région de la Randstad. Le centre commercial Fürth, à Nuremberg, en Allemagne La deuxième acquisition est un centre commercial de proximité en Allemagne d’environ 12 000 m², le Hornschuch-Center situé au cœur de Fürth, une ville affluente et limitrophe de Nuremberg, en Bavière. Le centre commercial s’inscrit bien dans sa zone de chalandise avec une offre alimentaire, de commerces de proximité et d’enseignes de mode répondant aux besoins de la clientèle locale. L’actif bénéficie d’une excellente accessibilité, aussi bien en voiture qu’en transports en commun. Ce centre commercial présente enfin une durée résiduelle de bail de plus de 7 ans avec un taux d’occupation de plus de 95 %.

Nhood rejoint l’IFPEB et réaffirme son ambition d’agir en faveur de la transition environnementale et de l’économie circulaire

Deux mois après sa création, Nhood, nouvel opérateur immobilier mixte, rejoint le conseil d’administration de l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB). Nhood aura un rôle actif et partagera son expertise au sein des différentes initiatives pilotées par le réseau : le Hub des Prescripteurs Bas Carbone (co-pilotée par l’IFPEB et Carbone 4), et le Booster du Réemploi (IFPEB et A4MT), la plus grande initiative collective en faveur de l’économie circulaire. Etienne Dupuy, CEO de Nhood, rejoint l’IFPEB en qualité d’administrateur aux côtés d’autres grands maîtres d’ouvrages (Groupama immobilier, BNPPRE, Poste Immo, Bouygues Immobilier...), de maîtres d’œuvre (Eiffage, Bouygues Construction, Rabot Dutilleul...) et de spécialistes de l’énergie (Dalkia, EDF, Engie, Schneider Electric...). Avec les autres membres du conseil d’administration, il supervisera les activités de l’IFPEB et contribuera au débat public, dans une période marquée à la fois par l’urgence d’agir collectivement et par l’évolution de nombreuses nouvelles réglementations pour le secteur du bâti, notamment énergétiques.

Arkéa Real Estate nomme un nouveau Directeur de l’Asset Management

Dans le cadre de son développement, Arkéa Real Estate annonce la nomination de Côme François en tant que Directeur de l’Asset Management. Diplômé de l’ESCP en 2007, Côme François dispose d’une expérience de plus de 15 ans en immobilier. Dernièrement, il était VP Development Europe et membre du Comité Exécutif chez Colonies, une start-up immobilière créée en 2017 leader du coliving en Europe, où il a travaillé pendant plus de 2 ans. Auparavant, Côme a passé 12 ans chez Unibail où il a occupé différents postes à responsabilités en France et en Suède. Lorsqu’il a quitté le groupe en 2019, il était basé à Stockholm et était Head of Asset Management pour l’ensemble des pays nordiques. Il avait sous gestion un portefeuille de 3,5 Mds € d’actifs de commerces et de bureaux en Suède, Finlande et Danemark. En 2015, il avait été nommé Head of Investments du département Retail en France et avait rejoint le Comité de Direction France. Il était précédemment Deputy Head of Asset Management and Investments au sein du département Bureaux & Hôtels. Côme avait rejoint Unibail en 2007 en tant qu’Analyste, avant de devenir Asset Manager, puis Senior Asset Manager.

