La transformation digitale au sein des cabinets adhérents de la CNCGP

En 2020, aidés par leurs partenaires, les cabinets adhérents de la CNCGP ont très rapidement assimilé les outils digitaux autant pour le réglementaire que pour les actes de gestion, notamment grâce à la signature électronique. L’essor de la visioconférence et des webinars ainsi que la numérisation des documents ont permis aux conseillers de libérer plus de temps pour leurs clients et augmenter leur productivité. Dans ce contexte, les outils digitaux qui pouvaient susciter la méfiance en étant perçus par beaucoup de professionnels comme des concurrents, ont gagné des titres de noblesse.

Source : CGP adhérents de la CNCGP / Sondage Janvier 2021

Cette année a permis aux cabinets de digitaliser leurs méthodes de travail afin d’être disponible à distance dans l’accompagnement de la clientèle. 72% des adhérents de la chambre estiment que ces modes de communication vont perdurer après la crise. Les épargnants ont également pris le temps de s’informer grâce aux nombreuses solutions en ligne. L’année 2020 a été marquée par un record du nombre d’ouvertures de Plan d’Epargne Retraite (PER), de comptes titres et de livrets au détriment de l’assurance-vie. Selon la banque de France, l’épargne brute cumulée des ménages français sur la même année est montée à 165 milliards d’euros.