La success story de Matthieu Courtecuisse

Le cabinet Sia Partners s’est développé à coups d’opérations d’acquisitions bien senties, d’une politique de réinvestissement des bénéfices et d’une croissance organique sans faille. Il est aujourd’hui solidement ancré dans le Top 30 des acteurs du conseil au niveau mondial. Sia Partners a su gagner la confiance de grands comptes. Et il est fier de réussir à convaincre les groupes les plus courtisés, ceux devant lesquels il faut montrer patte blanche et qui limitent le recours au consulting, comme les géants américains de la tech.

L’internationalisation de l’activité est largement réussie, même si Matthieu Courtecuisse, qui partage aujourd’hui sa vie entre New York et Paris, continue de veiller à la place de Sia sur le marché nord-américain. Même la crise sanitaire n’aura pas eu raison de la dynamique d’expansion internationale : en juillet dernier était annoncée l’acquisition du conseil en management écossais Pathfinder.

Green, good et data

Sia Partners est bien dans son époque. Mobilisé sur les questions écologiques, le cabinet a développé une expertise pointue sur le très actuel sujet de l’hydrogène, anime un think tank dédié au gaz vert, participe à des initiatives relatives à la biodiversité... Et boucle la boucle en contrôlant son empreinte carbone et en compensant sa consommation de CO2 . Côté innovation, Sia, qui a labellisé le terme "Consulting 4.0" – mise sur l’intelligence artificielle et les technologies émergentes. Le groupe est particulièrement fier de la taille et de la maturité de son équipe de data scientists. Pour son dirigeant, les données constituent à la fois les racines et les ailes de chacun des pôles de spécialité du groupe : pas de spécialisations sans data et un traitement des données qui ouvre le champ des possibles. Voilà comment, pour répondre aux besoins de ses clients industriels, le cabinet est devenu un spécialiste de la prévision météo, conduisant par exemple Scottish Power, le groupe énergétique britannique, à rechercher son soutien pour optimiser ses prévisions de consommation.

Expansion et accélération

Matthieu Courtecuisse n’a pas fini d’écrire la belle histoire entrepreneuriale du cabinet. En avril 2021 est annoncée une nouvelle opération d’envergure : le rapprochement avec USide, l’expert de la qualité de vie au travail et de l’accompagnement du changement. Son ambition, Matthieu Courtecuisse la résume aujourd’hui en un mot, celui d’"accélération". Voir plus grand, grâce au soutien d’investisseurs, tout en conservant une approche raisonnée. Un message de dynamisme et de confiance, inspirant et à suivre de près.

