La start-up GutyCare développe des thérapies digitales au service de la santé digestive

La start-up GutyCare développe des solutions innovantes destinées aux patients atteints de pathologies digestives (Maladie de Crohn et Rectocolite hémorragique, Côlon irritable, maladie de Nash, etc.)

Pourquoi des solutions digitales en gastroentérologie ?

Les pathologies digestives ont un impact important sur la vie quotidienne des patients, en effet selon une étude IFOP, 48% des Français sont atteints de troubles et/ou de pathologies digestives et les temps d’attente pour avoir une consultation avec un gastroentérologue sont souvent longs, ce qui est d'autant plus dur à vivre pour les patients en rechute. C'est pourquoi il est essentiel de proposer des solutions qui permettent d'optimiser la prise en charge et le suivi. GutyCare permet d’améliorer la prise en charge des patients grâce à des solutions numériques qui permettent un suivi et un accompagnement à domicile des patients. De plus, la digitalisation est mise au service du partage d'informations entre les parties prenantes que sont les praticiens de santé et les patients. D'autres objectifs comprennent une meilleure exploitation des données dans la pratique clinique et pour la recherche médicale.

Gutycare crée le premier service de télémédecine paramédical digestif : Guty

GutyCare a ainsi créé le premier service de télémédecine et de suivi numérique spécialisé dans l'accompagnement de ces pathologies. Il s'agit de Guty . Ce service est accessible par le biais d’une application, qui propose des accompagnements thérapeutiques s'appuyant sur des résultats d'études cliniques récents et robustes. La solution s'appuie aussi sur l'expertise de diététiciens et de psychologues cliniciens spécialisés dans les thérapies reconnues et validées par les associations de gastroentérologie. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants, puisque 84% des patients signalent une diminution de leurs symptômes en étant accompagnés par le biais de l'application mobile.

Guty de GutyCare : quelles perspectives ?

GutyCare déploie aujourd'hui ses solutions numériques au sein de services de gastroentérologie dans des hôpitaux français. Plus de 4000 patients ont déjà été accompagnés et la start-up a remporté plusieurs prix d'innovation. Elle prépare désormais des études cliniques qui porteront sur trois domaines thérapeutiques : les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les troubles fonctionnels intestinaux et la StéatoHépatite Non-Alcoolique. L'objectif est de démontrer l’efficacité des programmes thérapeutiques de GutyCare afin de pouvoir obtenir un remboursement de ces solutions. Dans tous les cas, les dispositifs GutyCare sont des dispositifs médicaux validés par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

GutyCare se lance à la conquête de l'Europe et des USA

Aujourd'hui, GutyCare prépare une levée de fonds, avec pour ambition de dépasser les frontières hexagonales et de déployer ses solutions numériques de santé dans les pays européens et aux USA. Dans ce contexte, les nombreux patients déjà accompagnés et les contrats mis en place avec des partenaires industrielles de renom constituent un argument de poids pour convaincre les investisseurs du sérieux de l'entreprise. Les enjeux sont d'ailleurs majeurs, avec une multiplication des pathologies digestives, qu'il s'agisse du syndrome de l'intestin irritable, de reflux gastro-oesophagien, de la maladie coeliaque, de la maladie de Crohn, ou de troubles digestifs divers, qui sont le plus souvent chroniques. Les patients souhaitent donc à juste titre une prise en charge facilitée, au quotidien, et les solutions de télémédecine numérique sont appelées à se multiplier.