La start-up Didomi boucle une série B de 34 millions d’euros

Créée en 2017, la start-up Didomi développe une plateforme de gestion des consentements offrant aux entreprises une solution alternative à l’usage des cookies pour la collecte, la gestion et la preuve de l’ensemble des permissions d’accès aux données accordées par leurs clients sur web, web mobile, in-app et télévision connectée.

L’entreprise a vu sa croissance stimulée par le cadre réglementaire, qu’il s’agisse de l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou des récentes recommandations de la CNIL en matière de consentement. La solution Saas développée par Didomi est commercialisée auprès de plus de 500 clients, dont, entre autres, la Société Générale, Decathlon ou encore Michelin.

La start-up avait déjà réalisé une première levée de fonds de 5 millions d’euros au cours de l’année 2020 auprès du fonds d’investissement français Breega, qui investit en Seed et en série A dans les start-up européennes du secteur de la haute technologie. Didomi poursuit le financement de sa croissance avec cette levée de 34 millions d’euros, soit environ 40 millions de dollars.

À la tête de cette opération, on retrouve le fonds d’investissement Breega, ainsi que l’américain Elephants & Ventures. Implantée à Boston et New York, cette société de venture capital est spécialisée dans les secteurs du logiciel, de l’internet et du mobile.

Déjà présente dans 28 pays, la start-up Didomi projette d’implanter prochainement des équipes locales en Espagne, Allemagne et aux Etats-Unis. L’objectif poursuivi par cette levée de fonds est clairement annoncé : s’imposer comme un leader mondial de la gestion du consentement et des préférences.

Laurier John-Pierce Ngombe