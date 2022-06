La start-up Dastra lève 1 million d’euros pour sa plateforme de mise en conformité

Deux ans après sa création, l’éditeur de logiciels RGPD Dastra procède à sa première levée de fonds d’un montant d’un million d’euros. Objectif : améliorer ses services qui permettent aux organisations de satisfaire à toutes les obligations du RGPD tout en assurant la productivité des délégués à la protection des données (DPO). Si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à sauter le pas de la numérisation de leur registre des traitements de données personnelles, elles restent près de 56 % à manquer de temps pour se mettre en conformité au RGPD, selon le baromètre RGPD 2022 publié par Data Legal Drive. C’est pour répondre à cet enjeu que Paul-Emmanuel Bidault, Antoine Bidault, Jérôme de Mercey et Romain Bidault ont créé Dastra.

Grâce à cette opération, la start-up renforce sa technologie pour faciliter le quotidien des DPO tout en accélérant son déploiement à l’échelle européenne et internationale. Concrètement, Dastra souhaite s’imposer parmi les référents européens des solutions de mise en conformité au RGPD et de gestion de la protection des données personnelles. Elle compte déjà des clients en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu’en Italie et devrait poursuivre son développement grâce au recrutement, dès 2022, d’une vingtaine de personnes.

Anaëlle Demolin