La série Je le jure ! de Doctrine totalise 3 millions de vues

Après cinq mini-épisodes thématiques qui ont totalisé plus de 400 000 vues sur le site, la première plateforme d'intelligence juridique a réitéré l’exercice en janvier 2021 avec une saison 2, plus dense, qui a atteint plus de 2,5 millions de vues. "Avec cette série, Doctrine rend hommage à la profession d'avocat, à la diversité des parcours, des valeurs, des engagements qui font la richesse de la profession, explique Guillaume Carrère, directeur général de Doctrine. Nous comptons plus de 6 500 clients, dont une majorité d'avocats. Nous sommes à leur service et cela nous honore de les aider dans leur mission fondamentale d'accès au droit."

Les 30 épisodes, dont 8 thématiques et 22 portraits d'avocats de tous horizons, sont visibles sur le site de la série : jelejure.doctrine.fr. Des grands avocats pénalistes aux ténors du barreau d'affaires, tous les professionnels du droit sont présents, avec dans l'ordre d'apparition :

Henri Leclerc, Henri Leclerc & Associés

Dominique De la Garanderie, La Garanderie Avocats

Bernard Cazeneuve, August Debouzy

Élise Arfi, avocate à la Cour

Pierre-Olivier Sur, FTMS Avocats

Noëlle Lenoir, Noëlle Lenoir Avocats

Christophe Llorca, Farthouat Avocats

Marie-Alix Canu-Bernard, Marie-Alix Canu-Bernard & Associés

François Sureau, avocat à la Cour

Frédérique Pons, Pons & Carrère

Mathieu Davy, OriaMedia

Roksana Naserzadeh, avocate à la Cour

Bernard Vatier, Cabinet Vatier

Christian Saint-Palais, Le Borgne - Saint-Palais Associés

Carole Sportes, Squire Patton Boggs

Hervé Ékué, Allen & Overy

Julie Béot Rabiot, Fromont Briens

Joël Grangé, Flichy Grangé Avocats

Kami Haeri, Quinn Emanuel

Caroline Toby, STAS & Associés

Jean-François Levraud, Gide Loyrette Nouel

Jean-Michel Darrois, Darrois Villey Maillot Brochier

Il y aura-t-il une saison 3 ? Guillaume Carrère reste évasif : "Je le Jure a rencontré un immense succès. S'il y a une nouvelle saison, elle devra apporter de la nouveauté. Les directions juridiques sont notre segment en plus forte croissance, elles jouent un rôle parfois méconnu dans le monde du droit, c'est un public que nous pourrions mettre en lumière." Quoi qu'il en soit, cette initiative aura permis de revenir sur le parcours d'hommes et de femmes hors norme, engagés pour l'accès au droit et rappelle à chacun le sens profond de leur serment. Si vous ne les connaissez pas, allez découvrir tous les épisodes disponibles en accès libre.