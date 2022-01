La réalité actuelle du restructuring en France par Datasite

Les restructurations, peu importe le type ou la taille, sont complexes. Beaucoup à faire, à penser, à planifier, à organiser, à élaborer. Quels types de restructuration dominent en France ? Quelles technologies pourraient aider les professionnels français dans le processus de restructuration ?

Outils et technologies pour accélérer le processus de restructuration

Nous avons récemment demandé à 100 experts M&A français pour notre rapport The New State of M&A: France quels types de restructuration domineraient à l'avenir et quels outils les aideraient à accélérer ce processus. Les financements et renégociations de dettes ainsi que les cessions devraient dominer l'activité de restructuration (67 %), suivis des NPLs (22 %) puis des faillites et liquidations (11%)

En France, tout comme en Europe et dans le monde, les experts M&A ont déclaré que la capacité de charger rapidement de gros volumes de données serait de loin l'outil le plus utile lors d’une restructuration (96 %), suivi par la possibilité de communiquer en masse par e-mail aux créanciers, par le caviardage intégré puis la catégorisation et l'indexation automatique grâce à l’intelligence artificielle.

Toutes ces fonctionnalités permettent d’accélérer le processus de restructuration. Le temps étant primordial, il est important de disposer des outils nécessaires pour le rendre plus rapide et plus efficace, quelle que soit l'étape de la transaction.

Prenez le contrôle avec Datasite

Prendre le contrôle du processus de restructuration permet d’obtenir de meilleurs résultats. Datasite vous fournit un espace sécurisé, collaboratif et conforme dans le but d’obtenir une vue optimale de votre projet. Vous pourrez organiser vos documents, utiliser l'IA intégrée pour les catégoriser automatiquement, automatiser le caviardage et bien plus encore. Gagnez du temps et concentrez-vous sur les tâches à forte valeur ajoutée. Comme nous l'a dit un client : "Le nouvel outil de caviardage a considérablement réduit le temps que je consacre à la révision et à la gestion des documents."

Lorsque vous travaillez avec Datasite, vous bénéficiez de la meilleure Dataroom électronique du marché, une plateforme sécurisée et conforme pour protéger vos données. Vous bénéficiez aussi de quelques extras remarquables, dont plus de 50 ans d’une solide expertise M&A et un support de première classe, 24h/7j, en 18 langues.

Consultez notre site internet pour en savoir plus sur les solutions de restructuring de Datasite : Datasite pour les restructurations