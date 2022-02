La pratique droit boursier de De Pardieu Brocas Maffei se muscle

Il accompagne ses clients, français et internationaux, sur des questions de droit des sociétés cotées, de gouvernance et de financement par les marchés de capitaux depuis près de vint-cinq ans. Après huit ans d’association avec Orrick, Étienne Boursican rejoint De Pardieu Brocas Maffei. Il y consolidera la pratique boursière du cabinet, dont “le positionnement institutionnel remarquable et le dynamisme de l’équipe” ont convaincu l’avocat.

Avec ce recrutement, l’équipe corporate / M&A du cabinet compte désormais 10 associés, 4 counsels et 26 collaborateurs. De quoi, se réjouit Emmanuel Fatôme, associé gérant, renforcer la capacité du cabinet à “traiter les dossiers importants” et confirmer sa position parmi les principaux acteurs du secteur. Étienne Boursican, formé à l’université Paris 1- Panthéon Sorbonne et titulaire d’un LL.M. de la Georgetown University, a commencé sa carrière chez Jones Day et Willkie Farr & Gallagher, à Paris et à New York.

Olivia Fuentes