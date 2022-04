La plus grosse usine de recyclage de plastique au monde s'installe en Normandie

Après plusieurs mois d’échanges, l’entreprise américaine basée à Kingsport, dans le Tennessee, a décidé de porter son choix sur la Normandie pour implanter la plus grande usine mondiale de recyclage plastique, entrant ainsi en négociation exclusive avec le site retenu, la zone industrielle de Port Jérôme. Il s'agit d'une étape importante pour l’entreprise qui projette d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars (850 millions d’euros) dans la construction de cette usine. Cette dernière permettrait de recycler environ 160 000 tonnes de déchets polyesters difficilement recyclables par an. C’est, hormis la gigafactory de Douais, le plus important investissement étranger en France de ces trente dernières années.

Impact économique et transition énergétique

Les retombées économiques seront très importantes pour le territoire normand dans son ensemble car, au-delà du montant d’investissement, ce sont 350 emplois directs et 1500 emplois indirects qui seront créés dans les secteurs du recyclage, de l’énergie et des infrastructures, tout en renforçant une filière stratégique pour le territoire. En outre, Eastman désire inscrire son activité à Port Jérôme et en Normandie dans un cadre cohérent avec les choix régionaux en matière industrielle. Cette nouvelle implantation valide le modèle de développement spécifique à la Normandie qui allie soutien à l’activité industrielle, cœur de l’économie de notre région, et prise en compte d’enjeux environnementaux spécifiques tels que décarbonation de l’activité, économie circulaire et mobilité propre notamment. Ces choix ont pesé lourd dans la décision américaine, comme le note Mark Costa, PDG de Eastman : « La Région Normandie a une stratégie environnementale de long-terme très ambitieuse, qui est alignée à notre propre orientation stratégique. Comme Eastman, la Normandie a une vision et des objectifs clairs pour parvenir à une économie pleinement circulaire »

Attractivité

A cet, égard, la Région devient une référence pour les investisseurs internationaux, comme le montrent les récentes décisions d’implantation en Normandie s’appuyant pour partie sur cette stratégie régionale. L’attractivité de la région s’en trouve renforcée, permettant à l’activité et l’emploi de se développer en restant compétitifs au niveau national et international. « Une fois de plus, la Normandie est conquérante dans son approche du développement économique du territoire. Les efforts et l’implication quotidienne des équipes que j’ai mises en place permettent à tous les normands de récolter les fruits d’une stratégie claire quant au soutien que nous devons apporter au développement de l’industrie sur notre territoire. L’importance de ce projet et son caractère international sont complémentaires au soutien quotidien apporté à toutes les entreprises normandes et valident les choix fait en matière d’industrie raisonnée », s'est félicité Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

AM