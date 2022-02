La plateforme Inwink, leader de l'événementiel Saas, investit le community managing

Créée en 2016, Inwink accompagne entreprises, associations et organisations dans le déploiement d’événements physiques, digitaux et hybrides. En qualité d’offres de marketing global BtoB, les packages Inwink Data et Inwink Communities viennent compléter le cœur de métier propre à l’événementiel en mode SaaS.



Au lieu d’une compilation jusque-là partielle, Inwink Data collecte l’intégralité des données générées sur la plateforme. Par recoupement avec les préférences des utilisateurs, le module est en mesure d’extraire une comptabilisation et une segmentation des audiences au plus près des tendances du marché. En parallèle à cette orchestration stratégique de données, la fonctionnalité Inwink Communities s’apparente à un réseau social dédié à la marque du client. En quelques clics, les entreprises désireuses de consolider leur communauté pourront communiquer avec elle de manière fluide. Robuste, cet outil facilite la dissémination de contenus de toute taille : depuis le simple communiqué au webinar en direct. Pour une gestion optimisée, les outils Inwink Data et Inwink Communities s’inscrivent aussi bien en interaction avec le service initial d’inwink Events qu’entre eux.



Forte de collaborations avec des sociétés telles que Microsoft France, Les Échos ou encore BpiFrance, la plateforme, qui assiste plus de cent-soixante entités est à l’origine de plus d’un millier d’événements organisés sur la plateforme en 2021. À cet égard, François Floribert, CEO d’Inwink, précise que leur ambition est "d'accompagner un marché marketing BtoB en pleine évolution à passer d'une approche "event-based" à une approche "community-based"." Grâce à ces fonctionnalités clés en main, la start-up poursuit la consolidation de son modèle Saas. D’un bel élan, si l’on en croit l’essor de ses volumes d’activité tout au long de 2021.

Léa Pierre-Joseph & Alexandra Bui