La plateforme d’IA Bloom signe un partenariat avec Dassault Systèmes

La navigation sur les réseaux sociaux a considérablement augmenté ces derniers mois en raison de la crise sanitaire et des confinements successifs. La première plateforme d’IA dédiée à l’analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux, Bloom, qui connaît un essor important, en profite pour accélérer son développement. Le 14 octobre, l’entreprise annonçait une levée de fonds de 11 millions d’euros impliquant les actionnaires historiques, ainsi que Dassault Systèmes et le soutien de la BPI avec un financement à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Une dynamique commune

Espaces d’échange et de consommation, les réseaux sociaux, qui concurrencent les plus grandes plateformes de e-commerce, constituent une opportunité majeure de développement pour les entreprises. L’analyse de leurs données est donc d’une importance stratégique pour les marques, car elle leur permet de saisir les bonnes occasions et d’anticiper les crises.

L’alliance avec le leader mondial des univers virtuels, Dassault Systèmes, fournira à Bloom les outils nécessaires pour compléter sa plateforme technologique et étendre son marché à l’international. Bruno Breton, fondateur et CEO de Bloom explique : "Nous sommes entrés dans une ère dominée par les influences du consommateur, du patient, et du citoyen. L’analyse profonde de ces influences révèlent des signaux faibles, des tendances qu’il faut capter et traiter. Et précise que "les données qualifiées seront ensuite bonifiées par les technologies de modélisation collaborative de Dassault Systèmes en fonction du client et de son secteur."

Avec une volonté commune de proposer des solutions innovantes capables de transformer l’expérience client, Dassault Systèmes et Bloom ouvrent le nouveau marché du "Strategic Social Insight". Cette nouvelle approche a pour but de transformer les codes traditionnels du marketing et de l’analyse stratégique. Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes a fait part de son enthousiasme : "Bloom et Dassault Systèmes apportent ainsi une perspective nouvelle aux industries qui imaginent des innovations durables au service du citoyen, du patient et du consommateur."

