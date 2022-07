La philanthropie chez les avocats : l’exemple Arkwood

Ils se comptent sur les doigts d’une main. Si les avocats sont nombreux à consacrer une partie de leur temps aux actions de pro bono, seuls quelques cabinets ont mis en place une structure qui finance les associations et agit en leur faveur. Gide et Delsol ont par exemple leur fonds de dotation, le géant du droit fiscal Arsene une fondation. Le jeune cabinet Arkwood se lance à son tour dans la création d’une fondation. Active depuis la fin du mois de juin, la fondation Arkwood poursuit l’objectif de financier des projets associatifs et de permettre aux avocats de la boutique de s’y investir personnellement.

Le soutien de la fondation Arkwood sera accordé pour le moment à quatre associations travaillant à l’intégration des jeunes adultes dans la vie active grâce au sport (What dance can do ? et Sport dans la ville) ou au mentorat (Télémaque et Article 1). Une cinquième initiative a été sélectionnée. Il s’agit des Petits Princes qui, depuis 1987, réalise chaque jour le rêve d’un enfant malade.

Arkwood, qui réunit aujourd’hui 13 avocats dont les 5 associés (Stéphanie Auferil, Marine Dupas, Michaël Khayat, Julien Riahi et Arnaud Tailfer), pourra certainement se porter candidat aux trophées du pro bono organisés chaque année par le barreau de Paris.

Pascale D'Amore