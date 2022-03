La Paris Arbitration Week, c’est déjà lundi

Plus de 90 événements programmés, un cocktail de 900 personnes “booké en trois jours”… Cette édition de la Paris Arbitration Week (PAW), qui démarre lundi prochain, s’annonce déjà comme “l’édition la plus remplie”. Et pour cause : c’est aussi celle de la première année “vraiment post-Covid”, se réjouit Yasmin Mohammad, la présidente du comité d’organisation. Pas question pour autant “d’oublier les enseignements de la crise”. Le numérique, instauré pour organiser l’événement à distance, “a permis de rendre la Paris Arbitration Week accessible à tous”. Cette année, la formule sera hybride. Partenaires et organisateurs sont encouragés à déployer leurs conférences en physique et en distanciel.

Les sujets de cette édition ? L’Ukraine, d’abord. La PAW a développé un partenariat avec la Croix Rouge qui permet aux participants, au moment de l’inscription, d’être redirigés vers le site de donation de l’organisation. “Il nous semblait important de faire quelque chose, personne ne ferme les yeux sur ce qu’il se passe en Ukraine”, poursuit Yasmin Mohammad. Certains événements, d’ailleurs, ont fait le choix d’aborder le sujet sous l’angle juridique. Certains parleront des sanctions, des violations du droit international public… “L’arbitrage est un mode de résolution pacifique des différends, il met en avant le droit et la justice rendue par le droit.”

C’est aussi la première fois que l’édition est marquée par une si grande présence du Web 3.0. “Il y a plus de cinq conférences sur le calendrier, dont un tout premier événement dans le métavers.” Que les arbitragistes s’intéressent à ces sujets est, selon Yasmin Mohammad, un signal qui montre leur importance dans l’activité économique actuelle.

Dernière tendance : pour la deuxième fois, la PAW a tenu à maintenir la diversité au cœur du débat. L’événement s’ouvrira sur un keynote speech de Mélanie Van Leeuwen, associée chez Derains & Gharavi. “Nous voulions montrer que la décision prise est meilleure, plus juste, quand elle est issue de la diversité. Et, qu’au-delà de l’aspect humain, elle a aussi un intérêt stratégique.”

Dates : du lundi 28 mars au vendredi 1er avril

Inscriptions : sur le site de la PAW

Olivia Fuentes