La mobilité électrique couleur Indigo

Indigo conforte son leadership dans la mobilité électrique en annonçant les premiers hubs de recharge ultra-rapide disponibles au cœur des grandes villes. Fort du soutien d'Electra, spécialiste de la recharge rapide, et d'Engie Solutions, le groupe déploiera ces bornes dans une quarantaine de parkings Indigo à Paris, dans la région parisienne et dans les grandes métropoles (Bordeaux, Marseille…). Ces "stations-services" électriques ultra-rapides seront installées en 2022 et 2023. 450 places de stationnement seront ainsi équipées dans une trentaine de villes en France.

Indigo donne le ton

Ces hubs ultra-rapides (150 kW) s’adressent aux particuliers ainsi qu’aux professionnels tels que les loueurs, les taxis et les VTC, qui s’engagent vers la mobilité électrique. "Ils permettront une recharge en 20 minutes en centre-ville (...) et contribueront à mettre en place cet écosystème nécessaire et attendu." se réjouit Sébastien Fraisse, directeur France d’Indigo. Un dispositif qui s'intègre en complément de l’offre de recharge standard du groupe qui compte à ce jour 1 050 points de recharge dans ses parkings. En 2022, 1 800 points supplémentaires seront installés, ce qui portera l’équipement du parc en France à 2 850 points de charge. L’ambition d'ici à 2025 : déployer 10 000 points de recharge en Europe, dont 8 000 en France.

AM