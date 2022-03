La Mercedes EQA 350 AMG Line : Un SUV 100 % techno et intelligent

Résolument engagé dans la transition durable et attaché à respecter les normes en vigueur, Mercedes-Benz publie depuis 2005 des contrôles qui prennent en compte tous les aspects environnementaux. Outre-Rhin, le constructeur prend désormais une large part à la massive électrification du secteur automobile. Parmi ses modèles phare, la Mercedes EQA (la version électrifiée de la Mercedes GLA) occupe une place prépondérante. Et connaît un tel succès que la famille vient de s’agrandir avec une EQA 350 AMG Line dont la particularité (par rapport à son aîné EQA 250) est de proposer une motorisation à transmission intégrale.

Pour le reste, confort, performances et belle autonomie sont toujours au rendez-vous. Tout comme le confort à la conduite, intact. On ne peut qu’apprécier son gabarit (le plus petit de la gamme 100 % électrique de la marque), qui en fait le véhicule parfait pour évoluer en ville comme sur route. Côté équipements de série, on apprécie les phares LED haute performance avec assistant de feux de route adaptatif, le hayon Easy-Pack à ouverture et fermeture électriques, l’éclairage d’ambiance 64 couleurs, tout comme les sièges avec soutien lombaire réglable.

Appréciable aussi, la gestion thermique intelligente avec pompe à chaleur et préclimatisation. Et surtout, le système multimédia MBUX, une interface intelligente et intuitive sur grand écran haute résolution avec commande vocale « Hey Mercedes ». Sans compter l’autre gros atout: son système de navigation « Electric Intelligence » qui permet de trouver facilement des bornes de recharge sur le parcours. Le modèle est également livré avec un an d’abonnement à « Mercedes me Charge » qui permet d’accéder à des tarifs préférentiels au réseau de stations Ionity.

Pour le tester, nous avons confié les clés à Dan Kohn, directeur de la prospective du groupe Septeo (un acteur majeur de la legaltech et de la proptech, qui regroupe des pôles d’expertises métiers spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques). Aucun doute : le prospectiviste a beaucoup apprécié cette Mercedes silencieuse et bardée de nouvelles technologies

Décideurs. Vos premières impressions à chaud ?

Dan Kohn. L’habitacle est enveloppant, avec une bonne visibilité et une position de conduite adaptée. Les instruments de bord sont bardés de technologie. Résultat, j’ai été le capitaine d’une navette spatiale sur roues! Mais le temps d’adaptation a été court. Par rapport au gabarit plutôt passe-partout, on se sent en sécurité, on domine la route, prêt à dévorer l’asphalte.

Quelle destination vous inspire-t-elle ?

Une balade le long de la côte normande et de la Côte d’Opale pour recharger mes propres batteries.

Une musique à écouter sur la route?

Pour varier les plaisirs de la route, je choisirais Ballade française de Benjamin Biolay pour démarrer. Puis Drake, Max Romeo, Etta James, Nina Simone, Prince.9

Quels magazines ou livres sur la plage arrière?

2100, récit du prochain siècle sous la direction de Thierry Gaudin. Depuis sa parution au début des années quatre-vingt-dix, les scénarios envisagés sont plausibles. Il est évident que notre siècle sera marqué par de grandes révolutions : la crise climatique, la surpopulation, les flux migratoires, l’hyper connectivité. Rien de très réjouissant, mais cela donne le ton sur le conducteur… tourné vers l’avenir. Pour la presse, en tant qu’amateur de sport, je dirais L’Équipe, GQ pour le lifestyle, et en bon hypocondriaque qui se respecte Top santé !

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir ?

Maillot, palmes, tuba, raquette, ballon, et un costume afin d’être prêt pour toutes les occasions. Du vin aussi, pour ne pas arriver les mains vides. Bref, le parfait citadin prévoyant qui embarque ses aspirations avec lui. Un déjeuner d’affaires, à quel voiturier confiez-vous les clés? Au café M Hyatt Paris pour sa cuisine moderne et créative réalisée avec les produits du marché. Et pour son ambiance feutrée dans un cadre élégant. Et une pause sur le pouce? Le salon du Panthéon, un haut lieu des rencontres du cinéma décoré par Catherine Deneuve. Aux beaux jours, le long du canal, le Dock B à Pantin, ou le café A dans le 10e . Sans oublier le rooftop du Terrass” Hôtel pour dominer Paris. Et le square Montsouris pour s’évader dans une rue pavée, hors du temps. Le mot de la fin? Nous ne sommes qu’au commencement des véhicules électriques. J’attends que les constructeurs deviennent aussi des fournisseurs d’énergie... et qu’ils proposent des modèles capables d’alimenter, en électricité, des habitations, voire des bureaux, pour que la voiture joue son rôle dans la ville du futur. Une déformation professionnelle sous ma casquette de prospectiviste.

Laurent Fialaix

Fiche technique

Motorisation : Électrique – Transmission intégrale

Puissance nominale maxi : 215 kW (292 ch)

Couple maxi (Nm): 520

Batterie : 66,5 kWh.

Puissance administrative (CV): 10

Consommation d’électricité combinée/100 km (WLTP): 17,5/18,5 kW

Autonomie en cycle combiné (WLTP): 411/438 km

Temps de recharge : DC 10 % - 80 % en 32 minutes 0 à 100 km/h : 6 secondes

Vitesse maximale : 160 km/heure

Émissions CO2 (WLTP): 0 g/km

Tarif: à partir de 61 200 € TTC