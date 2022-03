STD 2022 - Élisabeth Moreno : bâtir un destin commun

Le discours d'Élisabeth Moreno, rappelle la forte interdépendance des relations humaines avec leur environnement, l'équilibre fragile sur lequel sont bâties nos sociétés. Comme le rappelle la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, "Notre responsabilité est individuelle, mais aussi collective. Nous avons tous et toutes le pouvoir de changer les choses, chacun à notre niveau. Comme le disait Frantz Fanon : "Chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir". À nous de la remplir.