La fonction juridique consolide sa place en entreprise

Trois directeurs juridiques sur quatre sont consultés par le comité exécutif ou le comité de direction de leur entreprise en 2021 ou membres, contre deux sur trois en 2018. Parmi eux, 42 % sont exclusivement membres de ces organes, 11 % font à la fois membres de ces organes et d’un autre comité de direction, 20 % sont seulement membres d'un autre comité de direction contre 27 % qui ne sont membres d'aucun comité de direction. Des chiffres particulièrement représentatif de la mutation de la fonction juridique, mis en avant lors de la présentation de la cartographie des directions juridiques, établie par le cabinet Lexqi en partenariat avec l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) et le Cercle Montesquieu et bénéficiant cette année du parrainage du cabinet Baker McKenzie et de LexisNexis. "Cette étude confirme des tendances qui se sont dessinées les années précédentes, notamment celle du rôle stratégique de la direction juridique dans l’entreprise, qui s’affirme de plus en plus", relève Marc Mossé, président de l’AFJE et senior director government affairs, associate general counsel chez Microsoft Europe. La cartographie présentée permet en effet de dresser le portrait-robot des directeurs juridiques d’aujourd’hui.

Une implication stratégique plus grande

Premier enseignement tiré de cette étude : la fonction juridique devient de plus en plus centrale. On constate ainsi qu’elle est davantage tournée vers l’international, 75 % des directeurs juridiques ayant un périmètre d’activité géographique s’étendant aujourd’hui au-delà de la France, contre 70 % en 2018. Par là même, ceux-ci sont de plus en plus impliqués dans les organes de décision et consultés pour la prise de décisions stratégiques. Enfin, le périmètre fonctionnel du directeur juridique se consolide : la conformité, l’éthique et les données personnelles sont aujourd’hui rattachées aux directions juridiques dans 77 % des cas, contre environ 70 % en 2018.

Si la pandémie a affecté les directions juridiques, ces dernières en ressortent plus fortes, en se positionnant en acteurs de sortie de crise : la moitié des directions juridiques déclarent en effet que leur périmètre d’activité a été élargi par la crise, celle-ci ayant suscité de nombreuses sollicitations sur de nouveaux domaines du droit. Dans le même temps, 27 % ont ainsi pu recruter de nouveaux juristes, 8 % ont dû mettre des juristes en chômage partiel et 14 % d’entre eux ayant dû réduire l’effectif des juristes de leur équipe.

Gestionnaire du risque dans l’entreprise

"Le directeur juridique n’est plus seulement consulté pour ses compétences techniques ou son rôle de conseil, mais pour sa capacité à prévenir le risque et à définir la stratégie qui permettra de le gérer", poursuit Laure Lavorel, directrice juridique de Broadcom et présidente du Cercle Montesquieu. Et pour cause, l’enquête révèle que la direction juridique est devenue un réel gestionnaire du risque dans l’entreprise : en 2020, 85 % des entreprises du panel ont ainsi déployé un programme de conformité. Cette proportion s’élève à 95 % pour les entreprises de plus de 5 000 salariés. Lorsqu’un sinistre est survenu dans l’un des domaines couverts par le plan de conformité, trois directeurs juridiques sur quatre sont d’ailleurs directement intervenus.

92 % engagés dans un processus de numérisation

Autre enseignement majeur de l’enquête, et pas des moindres : l’accélération de la numérisation des directions juridiques, et des entreprises plus généralement, du fait de la crise sanitaire du Covid 19. En 2020, 92 % des directeurs juridiques du panel avaient ainsi déjà lancé un projet de transformation des méthodes de travail des juristes utilisant une ou plusieurs des technologies numériques avancées, contre 75 % en 2018. De plus, 78 % envisagent de poursuivre la numérisation de la fonction d’ici 2022.



La cartographie des directions juridiques a mobilisé 248 directeurs juridiques exerçant dans des entreprises dont le chiffre d’affaires médian s’élève à 1 milliard d’euros. Leurs équipes représentent 7 200 juristes à travers le monde, dont 3 000 juristes en France, soit 17 % de l’effectif de la profession. Un moyen pour le Cercle Montesquieu et l’AFJE de mettre à disposition de leurs membres un baromètre fiable de leur structure d'exercice, et de dessiner les nouvelles tendances de la profession.

Marine Calvo