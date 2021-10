La fintech N26 lève 900 millions de dollars

Le marché des fintech, qui présente une croissance et un dynamisme significatif en Europe et dans le monde, continue de susciter l’intérêts des investisseurs. En témoignent les récentes levées qui ne cessent de s’enchaîner dans l’écosystème. Après le Brésilien Nubank et le Britannique Revolut, qui ont respectivement levé 1,15 milliard et 800 millions de dollars, c’est au tour de N26 d’annoncer une série E de 900 millions.

Ce dernier tour de table, qui fait suite à une série D de 170 millions bouclée en juillet 2019, permet à la société allemande de porter sa valorisation à 9 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,5 milliards de dollars. Elle se positionne ainsi parmi les vingt plus importantes fintech mondiales, devenant par la même occasion la plus valorisée d’Allemagne.

Recruter plus de 1 000 salariés

Son PDG et cofondateur, Valentin Stalf, déclare : "Ces nouveaux fonds nous permettront de recruter, innover et croître pour nous installer durablement comme l'une des plus grandes banques de détail en Europe". La licorne, qui compte plus de 7 millions de clients dans 25 pays dont environ 2,5 millions en France, envisage de recruter plus de 1 000 salariés dans le monde afin d’accélérer son plan de croissance. Prévus dans ses huit bureaux actuels à travers le monde, ces recrutements concerneront en priorité le produit, l’innovation tech et la sécurité. Jeremie Rosselli, directeur général France de la fintech, ajoute : "Cette levée et surtout les recrutements qui seront ainsi permis en France et dans les pays où nous opérons représentent une véritable opportunité pour nos équipes de continuer à innover pour servir au mieux nos clients".

De fait, cette levée de fonds permet à la néobanque de poursuivre sa croissance malgré ses récents déboires avec la BaFin, l’autorité fédérale de supervision financière allemande. En effet, le régulateur bancaire a prononcé une sanction de 4,25 millions d’euros à l’encontre de N26 en juin dernier pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment d'argent.

Laurier John-Pierce Ngombe