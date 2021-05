La fintech Agicap fait le plein d’énergie et lève 82 millions d’euros

Un an seulement après une série A de 18 millions de dollars, la fintech Agicap, en forte croissance, récolte de nouveaux financements à travers une série B de 100 millions de dollars avec l’américain Greenoaks Capital. Un fonds qui soutient l’émergence d’entreprises comme Robinhood ou Discord. Désormais valorisée 415 millions d’euros, la société tricolore ambitionne d’étendre sa sphère d’influence à l’étranger et d’accélérer le développement de sa plateforme SaaS de gestion de trésorerie destinée aux PME.

Un Américain séduit par la "French touch"

La France est une terre d’accueil prisée pour les investisseurs étrangers. Ce nouveau tour de table est une nouvelle preuve de leur intérêt pour les pépites tricolores. C’est aussi la première fois que Greenoaks Capital soutient une entreprise de l’Hexagone. Aux côtés de BlackFin, Capital Partners et Partech, investisseurs historiques de la fintech, le fonds d’investissement californien permet à la start-up lyonnaise de boucler l’une des plus grosses Série B pour une fintech européenne.

Un CA réalisé pour moitié en Europe

Depuis sa création en 2016, Agicap connaît une croissance constante avec une multiplication de ses effectifs par six et de son revenu par dix en 18 mois. Avec un chiffre d’affaires réalisé pour moitié en Europe, la start-up est aujourd’hui présente en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. À la faveur de la crise sanitaire, la plateforme Saas a poursuivi sa progression, de nombreuses sociétés ayant fait le choix de renforcer leur digitalisation. « Cette nouvelle levée de fonds intervient à un moment clé de notre développement. Elle traduit notre volonté de faire d’Agicap le leader Européen de notre marché et va nous permettre d’accélérer encore notre présence internationale avec l’ouverture de dix nouveaux pays dans les prochains mois », explique Sébastien Beyet, son CEO.

Fondée à Lyon il y a seulement quatre ans, avec pour objectif de rendre accessible la gestion de trésorerie aux PME grâce à son outil en ligne de gestion et de prévision, Agicap se façonne un avenir prometteur qui pourrait l’amener à devenir une prochaine licorne.

Emeric Camuset