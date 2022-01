La Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion fusionnent

C’est lors d’un point presse situé dans les locaux de la Financière Tiepolo que nous avons appris la fusion de la société avec J. de Demandolx. Éric Doutrebente, ancien président de la Financière Tiepolo, assurera la présidence du comité de surveillance de la nouvelle structure qui agit désormais sous le nom de Tiepolo. La fusion bénéficiera du soutien d’Andera Acto, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement.

Des valeurs communes

Cette opération a pour but d’aligner l’ADN des deux entités au service de leur clientèle mais également d’afficher de fortes ambitions de développement. Les deux maisons élargiront leurs compétences respectives à travers des valeurs communes telles une culture entrepreneuriale et une volonté d’indépendance. Avec pour intention de créer l’un des principaux acteurs de la gestion privée indépendante en France, Tiepolo regroupera 32 collaborateurs qui conseilleront 1 400 familles et géreront 1,8 milliard d’encours. De plus, la société souhaite mutualiser l’analyse extra-financière des deux entités en passant par une politique d’exclusion et une adoption de l’article 8 pour la totalité de ses fonds.

Une nouvelle gouvernance pour un nouvel actionnariat

Les familles fondatrices des sociétés, les associés et les salariés détiendront 100 % du capital de la nouvelle entité. L’actionnariat de Tiepolo se compose désormais de 17 associés et la part de l’actionnariat détenu par les salariés a doublé, atteignant 10 % de la part totale. La majorité étant détenue par la famille Demandolx et les dirigeants de Demandolx.

Roland de Demandolx rejoint la nouvelle entité en tant que président, aux côtés de Philibert de Rambuteau et Nicolas-Xavier de Montaigut qui occuperont les fonctions de co-directeurs généraux. Au sein du nouveau comité de direction, nous retrouvons les associés historiques de La Financière Tiepolo, Dominique Villeroy de Galhau et Thierry Barbier, qui conserveront une part importante du capital.

Juliette Woods