La fièvre du "quick commerce" gagne du terrain auprès des Français

Livrer vos courses à domicile en seulement dix à quinze minutes, c’est la promesse de toutes les start-up émergentes de la grande consommation. Qu’elles soient françaises, britanniques ou encore allemandes, ces récentes entreprises telles que Cajoo, Dija et Gorillas, fondent leur modèle sur celui des dark stores. Ces magasins sans client proposent plusieurs avantages, dont une meilleure gestion des stocks ainsi qu’une avancée technologique permettant d’optimiser les processus de livraison et de garantir la satisfaction du consommateur.

À l’unisson, Henri Capoul, fondateur de Cajoo et les deux directeurs pour la France, Arthur-Louis Jaquier chez Dija comme Pierre Guionin chez Gorillas se fixent pour objectif de prendre des parts de marché de ce secteur en plein essor. Tous issus de grandes écoles de commerce, les trois trentenaires se disent engagés et s’affichent comme des distributeurs modernes. Ainsi, en partenariat avec des artisans et des fournisseurs locaux, ces trois start-up veulent gagner la confiance des clients lors de leurs achats en ligne.

Des mesures concrètes en faveur des clients et des salariés

Apparues bien après les géants Uber Eats et Deliveroo, ces nouvelles start-up de la grande distribution en ligne ont appris des erreurs commises par leurs aînés, notamment concernant les mauvaises conditions de travail des livreurs ou la non-satisfaction des clients. Pour y remédier, des mesures concrètes ont été prises. Pierre Guionin assure de meilleures conditions de travail à ses salariés en évitant de les faire attendre dehors, dans le froid entre deux courses mais dans des espaces dédiés, baptisés "hubs". De son côté, Arthur-Louis Jaquier garantit un matériel adéquat pour la bonne réalisation des missions de livraison. Quant aux préoccupations clients, celles-ci ont aussi été prises en compte en assurant, par exemple, des conditions de livraison respectueuses de la planète.

En outre, ces start-up ambitieuses souhaitent étendre leur activité sur le territoire français. Déjà présent à Paris et Lille, Cajoo prévoit, pour la fin de l’année, de s’installer dans plus de 30 villes du pays. Gorillas, de son côté, envisage d’ouvrir son sixième store à Paris et, tout comme Dija, exercer dans plus de dix villes françaises d’ici fin 2021. C’est avec cette stratégie d’expansion, ainsi qu’une redéfinition écologique et sociétale de leur modèle économique, que ces start-up comptent dorénavant rivaliser avec leurs concurrents internationaux sur le territoire français.

Jean-Louis Bore