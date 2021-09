La direction de Rimini Street change de dirigeante pour la région EMEA

Début juillet, Rimini Street annonçait le changement de poste d’Emmanuelle Hose, en poste depuis 2014 et directrice de la région Océanie. En plein essor, le premier fournisseur de support tiers et de maintenance pour les produits logiciels SAP, Oracle, et partenaire de Salesforce prévoit une croissance exponentielle et vise un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2026.

La nomination simultanée d’Emmanuelle Hose en tant que vice-présidente, et au poste stratégique de directrice de la région EMEA devrait permettre au groupe américain de réaliser ses objectifs et asseoir sa position de leader en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. "Je rejoins l'équipe EMEA à un moment important, car la demande de services de support tiers continue de croître rapidement partout dans la région", a déclaré Emmanuelle Hose. Une annonce qui survient à un moment clef, car Rimini Street souhaite soutenir la demande croissante de solutions et élargir sa base de clients. Pour l’Europe, celle-ci peut déjà s’appuyer sur de grands comptes dont Nottinghamshire County Council, Green Cargo et l’Association internationale du transport aérien (IATA).

"Emmanuelle apporte une expérience significative de l'industrie des logiciels d'entreprise et des opérations à son nouveau rôle et, en se basant sur ses antécédents de succès dans la région Océanie, je sais que nos opérations et nos clients dans la région EMEA bénéficieront énormément à la fois de ses idées stratégiques et de son expertise technologique", a déclaré Gérard Brossard, vice-président exécutif et directeur opérationnel du groupe.

En tant que seul acteur à proposer des services de maintenance et de customisation des logiciels ERP, Rimini Street pourrait tirer son épingle du jeu et réserver de belles surprises dans les années à venir.