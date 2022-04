La Devanture : le Airbnb des commerces

Créée en 2017 par Pierre-Luc Passy, La Devanture permet aux professionnels de louer un espace commercial sur une courte durée, voire de tester un emplacement avant de s’engager en bail long terme. Une révolution dans un environnement au sein duquel la flexibilité est sur toutes les lèvres, même les plus réticentes à l'employer.

La pandémie comme accélérateur

Depuis le début de la crise sanitaire, le segment des commerces, en souffrance structurelle depuis quelques années, a poursuivi son chemin de croix au gré des évolutions sanitaires. Les fermetures ont libéré des espaces, l’essor du e-commerce a favorisé le besoin d’un décor éphémère mais physique. Dans un contexte où la contrainte froisse, la rigidité du bail 3-6-9 intimide et la flexibilité apaise, La Devanture entre en scène…

Offre et promesse

L’offre se matérialise autour de trois axes majeurs : le moteur de recherche par ville et par type de lieu, le service client adapté pour un accompagnement premium et la lisibilité de l’offre qui consiste en une commission unique de 15 % endossée par les propriétaires de ces espaces. La location temporaire offre aux marques uniquement présentes en ligne de rencontrer physiquement leurs communautés tout en permettant aux grands groupes d’organiser des événements sur mesure, en boutique, pop-up store ou showroom. Le mètre carré s’assouplit, le bail se déride.

Win/win

Les sociétés en quête d’espaces commerciaux sont servies sur un plateau et les propriétaires ne sont pas en reste, dans un monde où la demande ne vit pas sans offre et où l’offre se retrouve bien contrariée sans demande. Le site propose au propriétaire de soumettre son espace au moyen d’un bouton dédié, avant que l’annonce générée ne rencontre un preneur. La clientèle, riche et variée, qui compte Chanel, Fiat ou Selency, est comblée comme en attestent les différents témoignages affichés fièrement sur le site. L’offre se retrouve, par ailleurs, étoffée par les nombreux partenaires de la start-up qui assure un service personnalisé, au-delà de la seule rigidité des murs, de la seule vacuité de l’espace. Ainsi, le site affiche des prestations complémentaires allant de la location de meubles à la force de vente en passant par l’analyse de données. En attendant l'inauguration...

Alban Castres