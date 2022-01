La culture financière, levier pour davantage d'égalité économique

L’adage "moins on en sait, mieux on se porte" ne fonctionne pas en matière de culture. Et pas davantage en matière de culture financière. La crise de la Covid-19 n’a pas touché les populations de la même façon. En France, les femmes et les millennials ont été les plus impactés par la tempête. De multiples facteurs sont à l’origine de ce phénomène, dont les différences de niveaux de connaissance en matière économique. "La culture financière est un facteur déterminant qui explique pourquoi un pan de la population est mieux à même de faire face au choc que d’autres, écrit Patricia Pelayo Romera dans un rapport publié en 2020 par Allianz sur le sujet. La conjonction d’un faible niveau de culture financière et d’un impact financier plus important constitue un terreau parfait d’une récession féminine."

Le manque de ùculture financière en Europe et les décalages de savoir entre populations n’est pas une nouveauté. Un phénomène que les dirigeants souhaitent enrayer. C’est pourquoi le 11 janvier la Commission européenne présentait avec le Réseau international pour l'éducation financière de l'OCDE (OCDE-INFE) un cadre commun afin d’améliorer les compétences des particuliers. "Les niveaux actuels de culture financière dans l'UE sont malheureusement faibles, et cela impacte de manière disproportionnée les personnes les plus vulnérables de notre société", souligne Mairead McGuinness, commissaire chargée des services financiers.

Chiffres à l’appui

Selon une étude publiée en décembre par la Banque de France, 9 Français sur 10 réalisent au moins une action sur leur budget au quotidien (noter les factures réglées, utiliser une application de suivi bancaire, établir un plan prévisionnel de gestion des dépenses, etc.). Mais cela n’est qu’une moyenne. Si 11 % des femmes ne mènent aucune action quotidienne sur leur budget, ce chiffre monte à 24 % chez les personnes sans diplôme. Autre enseignement de l’étude : si 81 % des hommes savent combien leur coûte chaque année leur compte bancaire, ce chiffre descend à 77 % pour la population française moyenne et à 73 % chez les CSP-.

La Banque de France révèle également des écarts dans les comportements face aux souscriptions d’offres financières. En moyenne, 26 % des Français comparent plusieurs offres de différents organismes avant de prendre leur décision. Une donnée qui monte respectivement à 31 % et 36 % chez les hommes et les CSP+. Et ces différences d’une question à une autre se retrouvent tout au long de l’étude, notamment sur les connaissances en matière financière : les femmes maîtrisent moins bien la division, sont moins à l’aise avec la notion d’inflation, avec celle de prêt, de taux d’intérêt…

Un cadre pour les particuliers, un autre pour les jeunes

"Doter les personnes du savoir-faire nécessaire pour prendre des décisions éclairées concernant leurs finances personnelles favorise le bien-être financier et une participation plus confiante aux marchés financiers, estime Mairead McGuinness. C'est d'autant plus important que la finance se numérise de plus en plus." Pour améliorer la situation, plusieurs pistes sont envisagées : soutenir l'élaboration de politiques publiques, de programmes d'éducation financière et de matériel éducatif par les États membres, les établissements d'enseignement et le secteur financier. Il s’agit également de soutenir l'échange de bonnes pratiques entre décideurs politiques et parties prenantes, comme les régulateurs nationaux, dans l'UE.

Ce cadre commun à destination des particuliers doit maintenant être adopté par les autorités nationales et les professionnels concernés. Des échanges sont prévus en ce début d’année avec les pays membres et les parties prenantes. Parallèlement, la Commission et l’OCDE, en coopération avec les Vingt-Sept, va engager des travaux sur un cadre commun pour la culture financière des enfants et des jeunes. Date butoir prévue : 2023.

Olivia Vignaud