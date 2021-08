La Cour internationale d’arbitrage de Paris renouvelle ses membres

Créée en 1923, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris est un organisme indépendant et autonome exerçant un contrôle judiciaire sur les procédures d'arbitrage. Son rôle est notamment d’examiner et d’approuver les sentences arbitrales, de nommer et de remplacer les arbitres ainsi que de superviser les procédures d'urgence avant le début d’un arbitrage. La Cour est aujourd’hui composée d’une présidente et de 195 membres comprenant 17 vice-présidents, tous nommés pour un mandat de trois ans par le Conseil mondial de la Chambre de commerce internationale. Entrée en fonction depuis le 1er juillet, elle affiche un nombre record de femmes et d’origines géographiques.

Pour son mandat 2021-2024, la Cour internationale d’arbitrage verra pour la première fois en presque cent ans d’existence une femme accéder à sa présidence. Claudia Salomon succède ainsi au Français Alexis Mourre qui occupait cette fonction depuis 2018. Formée à Harvard, l’arbitre et ancienne avocate américaine a travaillé pour les cabinets Mays & Valentine, Squire Patton Boggs, DLA Piper puis Latham & Watkins avant d’exercer à son compte en tant qu’arbitre indépendante. Dans ses nouvelles missions de présidente, Claudia Salomon sera soutenue par le secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage et travaillera en étroite collaboration avec Alexander Fessas, son secrétaire général.

Léna Fernandes