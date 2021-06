La Conférence des bâtonniers élit son futur président

Le 18 juin, Bruno Blanquer, ancien bâtonnier de Narbonne, a été élu, au second tour, avec 16 684 voix sur 30 307 votants (29 885 suffrages exprimés), premier vice-président de la Conférence des bâtonniers. Le 1er janvier 2022, il succédera à la présidente Hélène Fontaine, ancien bâtonnier de Lille, qui préside la Conférence des bâtonniers depuis janvier 2020.

Le nouveau premier vice-président, âgé de 58 ans, a prêté serment en 1990 à Narbonne, où il exerce encore aujourd’hui en qualité d’avocat généraliste. Bâtonnier de ce même barreau en 2012 et 2013, il a été membre du bureau de la Conférence des bâtonniers de 2014 à 2019 et en a été vice-président lors de ces deux dernières années de mandat. Il est également président de la Conférence régionale du Grand Sud-Ouest depuis 2020. Lors de son dernier discours, le jour des élections, il a insisté sur les réformes qu’il envisageait de lancer et sur "la révolution démocratique" qu’il comptait insuffler à la tête de la Conférence.

La Conférence des bâtonniers regroupe, exception faite du barreau de Paris, l’ensemble des bâtonniers en exercice de France. Créée il y a plus de cent dix ans, elle est un lieu de travail et de débats pour celles et ceux qui assurent la responsabilité des différents barreaux de France. La Conférence des bâtonniers procède des 160 bâtonniers en exercice, réunis en assemblée générale, lesquels élisent pour trois ans renouvelables son bureau, composé de 25 membres, choisis dans des collèges permettant une représentation équilibrée des ordres de France et d'outre-mer, dans leur diversité géographique et démographique.

Marine Calvo