La Cnil nomme son nouveau secrétaire général adjoint

Opérant pour la Cnil depuis 2002, Mathias Moulin a commencé au service des affaires juridiques de la Cnil avant de devenir chef de service des correspondants informatique et libertés (les anciens délégués à la protection des données) en 2008. Il rejoint ensuite la direction de la protection des droits et des sanctions en 2012 où il sera d’abord directeur adjoint avant d’être nommé directeur en 2018. À ce titre, il a mis en œuvre et coordonné l’activité répressive et de contrôle de la Cnil à l’échelle nationale et européenne. Depuis le 18 octobre, il occupe la fonction de secrétaire général adjoint du régulateur des données personnelles.

À ce nouveau poste, Mathias Moulin aura pour mission de coordonner les cinq directions de la Cnil : la direction de la conformité, la direction de la protection des droits et des sanctions, la direction des technologies et de l’innovation, la direction des relations avec les publics et la recherche ainsi que la direction administrative et financière. Il devra également conduire les projets transversaux et les politiques de modernisation mis en place au sein de l’institution. La présidente et le secrétaire général bénéficieront, eux, de son assistance dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre des orientations générales de la Cnil. En tant que secrétaire général adjoint, il assurera enfin la supervision et la coordination de l’activité du secrétariat général.

Avant de rejoindre le régulateur en 2002, Mathias Moulin a exercé deux ans comme responsable du secteur droit et nouvelles technologies de l’Édition Formation Entreprise puis un an chez L-Line en tant que legal counsel. Titulaire d’un master en droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication de l’université de Lille, il est également diplômé d’un master en droit de l’urbanisme et des marchés publics par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Léna Fernandes