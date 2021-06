La CNCGP décrypte les nouvelles classes d'actifs

Le crowdfunding est un terme anglais qui désigne le financement participatif ou littéralement le financement par la foule. Il en existe trois formes : le don, le crowdequity (investissement en capital) et le crowdlending (prêt participatif). En 2020, le secteur a dépassé le milliard d’euros collecté dont 741 millions pour les plateformes de prêts, soit une hausse de 46 % par rapport à 2019. Les Prêts garantis par l’État (PGE) proposés par trois plateformes (October, Credit.fr et Pretup) ont représenté une infime part de ces prêts. Historiquement acteurs 100 % BtoC, les plateformes de crowdfunding développent de plus en plus de partenariats avec les CGP.

La collecte record de cette nouvelle classe d’actifs confirme l’attrait des investisseurs pour ces solutions. Leur commercialisation devrait être facilitée auprès des CGP car certains acteurs sont désormais des sociétés de gestion.

Cryptomonnaies : vers une démocratisation ?

L’envolée du bitcoin en 2020 attise l’intérêt croissant des investisseurs pour les cryptomonnaies. La Banque centrale européenne mène actuellement une réflexion sur la création d’une monnaie numérique européenne. Plus en avance sur le sujet, la Chine a vu très tôt l’intérêt d’un tel actif. Le niveau de sophistication, la très forte volatilité et le manque de connaissance des épargnants et des conseillers constituent encore de sérieux freins. Les investisseurs institutionnels ont déjà accepté pour une part cette nouvelle classe d’actifs à l’instar de BlackRock.

Cyber-risque : un nouveau risque pour les conseillers et leurs clients

Alors que 85 % des adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) estiment que les données de leurs clients sont suffisamment protégées (Source : sondage CNCGP - janvier 2021), l’Autorité des marchés financiers (AMF) alerte régulièrement sur les menaces croissantes sur Internet. De plus en plus d’épargnants ou de conseillers sont confrontés à des piratages informatiques : faux sites internet, arnaques financières, phishing ou encore ransomware. En 2020, les usurpations d’identité de cabinets de conseil en gestion de patrimoine ont explosé (17 cabinets adhérents de la CNCGP ont été concernés). La CNCGP se joint à l’AMF pour mettre en garde les épargnants contre ce phénomène.

Juliette Woods