La boutique en ligne d’équipements industriels agricoles Farmitoo lève 10 millions d’euros

C’est une levée de fonds de près de 7 fois plus importante que la dernière en date qui vient d’être annoncée par Farmitoo, spécialiste de la vente en ligne de machines industrielles agricoles. Ce nouveau tour de table de dix millions d’euros éclipse celui de 2020. En quatre ans, le groupe a su se bâtir une réputation solide auprès de la communauté agricole européenne.

Un marché européen évalué à 70 milliards d’euros

Pour Farmitoo, l’Hexagone est une terre agricole qui regorge d’opportunités. La dépense annuelle moyenne du secteur en équipements s’y élève à 10 000 euros et près de 70 % des agriculteurs ont recouru aux commandes en ligne. Ainsi, la France, forte de ses 400 000 agriculteurs, représente un marché potentiel de près de trois milliards d’euros. Le marché européen, quant à lui, est évalué à 70 milliards d’euros.

La plateforme qui met les industriels et les agriculteurs en relation, propose plusieurs centaines de milliers de produits agricoles. Cherchant à travailler en circuit court avec les principaux fabricants du marché, le groupe offre ainsi, en plus de prix compétitifs, un gain de temps précieux aux professionnels du secteur en proposant des livraisons rapides grâce à une excellente ligne logistique. Par ailleurs, il propose également à ses 25 000 utilisateurs différents services dans le conseil et la maintenance de ses équipements. Déjà présente en France, Belgique, Allemagne, Autriche et Italie, la société pose, cette année, le pied aux Pays-Bas et en Espagne tout en poursuivant le recrutement de ses futurs talents internationaux. Une ouverture vers d’autres pays européens que Farmitoo entend poursuivre avec ce nouveau tour de table.

Et un business plan cohérent

Dix millions d’euros financés en partie par Ventech, IXO Private Equity et Bpifrance à travers le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’État par Bpifrance ainsi que par plusieurs business angels. L’un des investisseurs historiques de Farmitoo, Bpifrance, a notamment été séduit par son business plan cohérent et sa capacité à "parfaitement exécut[er] son projet et ne cesse[r] d’itérer sur son produit, structurer ses opérations et renforcer son inventaire de sorte que la satisfaction de ses clients soit complète. C’est pour continuer de nourrir cette ambition que nous avons choisi de réinvestir significativement dans la société et sommes ravis d’accueillir à nos côtés les fonds Ventech et IXO PE." déclare Edwige Kharoubi, directrice d’investissements chez Bpifrance.

Positionnés sur un marché de niche, les fondateurs de Farmitoo, Mathilde Lefrançois, Grégoire Casoetto, Pierre Ducoudray et Denis Fayolle ont su attiser la curiosité des investisseurs. Claire Houry, General Partner chez Ventech souligne l’avance de la société dans un secteur "encore peu digitalisé et sans leader en Europe" et annonce vouloir "travailler avec les managers de Farmitoo pour accélérer leur internationalisation".

