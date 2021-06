L'utilisation des plateformes de mise en relation pour trouver des consultants en freelance

Quelques statistiques sur les freelances

En France, de nombreux travailleurs se tournent vers le statut de freelance, c'est-à-dire travailleur indépendant. Cela concerne en particulier les jeunes diplômés mais aussi les professionnels en reconversion. Des études ont dressé le portrait du travailleur indépendant typique. Il s’agirait d’un individu masculin de 37 ans en moyenne. Si certaines femmes ont également adopté ce statut, elles ne représentent que 43 % des freelances recensés.

De nombreux Français se sont lancés en tant qu’indépendant pour diverses raisons. Les plus populaires sont la liberté de choisir son lieu de travail ainsi que la possibilité de déterminer ses propres horaires. Certains apprécient également de choisir leurs missions eux-mêmes. De plus, ils peuvent s’affranchir de liens hiérarchiques parfois considérés comme pesants pour les travailleurs. Pour d’autres, le statut de freelance permet d'accéder à une rémunération plus intéressante qu’un poste classique dans une entreprise.

Les domaines d’activité des freelances sont variés. Très créatif, ce secteur comprend de nombreux rédacteurs, graphistes ou encore directeurs artistiques. Près de la majorité considère leur activité en indépendant comme leur métier principal. Concernant les clients, les freelances opèrent pour diverses entreprises. Si certains se concentrent sur les PME et les TPE, rares sont ceux qui collaborent avec de grands groupes.

Les avantages de recourir aux freelances pour les entreprises

La situation mondiale actuelle a poussé les entreprises à revoir leur processus de recrutement. Désormais, CDD et CDI sont parfois délaissés au profit des contrats de freelance. Au niveau financier, ce choix est particulièrement intéressant. En effet, travailler avec un professionnel indépendant coûte souvent moins cher.

Le fait de ne pas recourir à une agence de recrutement réduit grandement les dépenses sur le long terme. Embaucher un freelance permet notamment aux entreprises de trouver rapidement des professionnels. Via différents réseaux, elles sélectionnent les profils adaptés sans recourir à de lourdes procédures de recrutement.

Grâce aux freelances, une entreprise peut profiter d’une expertise extérieure. En effet, de nombreux professionnels indépendants disposent de compétences assez spécifiques. Ils veillent alors à offrir les meilleures prestations possibles pour se créer une bonne réputation. Des services de qualité leur assurent plus de contrats dans l’avenir.

L'utilisation des plateformes de mise en relation pour trouver des consultants freelances

Avec la recrudescence de freelances, des plateformes spécialisées ont été créées. Celles-ci facilitent la mise en relation entre les travailleurs et les clients. Ces sites sont un excellent moyen pour profiter d’une visibilité optimale. De plus, ils permettent de trouver rapidement un profil correspondant à ses besoins.

Grâce à ces plateformes, les entreprises ont accès à un large panel de profils différents à leur disposition. Elles peuvent ainsi repérer les professionnels en adéquation avec leurs attentes pour étoffer leurs équipes.

En passant par ces plateformes, vous profiterez d’un espace sécurisé. Vous pouvez y poster vos commandes ou vos attentes et voir si des freelances sont intéressés. Une fois que vous aurez recruté certains profils, vous pourrez utiliser le site pour les paiements. Les versements y sont sécurisés et garantis. Pour trouver les meilleurs sites, n’hésitez pas à consulter un comparatif des plateformes de freelances .

Une plateforme de mise en relation spécialisée dans l’informatique à connaître

En France, il existe de nombreuses plateformes pour trouver des freelances. Certaines sont destinées à des domaines bien précis tandis que d’autres proposent des offres touchant divers secteurs. Si votre entreprise opère dans le secteur du digital, tournez-vous vers Freelance Informatique.

Créée en 2001, cette entreprise a développé une certaine expertise dans la gestion des profils freelance. Aujourd’hui, la plateforme compte plus de 100 000 profils IT et digitaux. Vous pouvez y poster des offres ou demander à des spécialistes de trouver des profils adéquats pour vous.

Les missions proposées sont destinées aux freelances experts dans leur domaine, et leur permettent de travailler avec des clients prestigieux. En effet, de nombreuses entreprises utilisent la plateforme. On y trouve entre autres des PME, des ESN mais également des Grands Comptes.