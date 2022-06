L’un de nos points de différenciation : l’innovation

Après 30 ans d’existence et de croissance, Simon Associés s’appuie aujourd’hui sur une équipe full services composée de plus de 80 avocats répartis en 12 expertises : Immobilier et urbanisme, Social, Restructuring, Contentieux commercial, Life Sciences, Médias & entertainment, Pénal de l’entreprise, M&A, Financement, International, PI & nouvelles technologies et Distribution, concurrence & consommation. Simon Associés est animé par un ADN entrepreneurial, déployé autour d’un réseau national dans 15 villes et à l’international dans 63 pays. L’avenir de Simon Associés se veut résolument centré sur des services à valeur ajoutée, de nouvelles expertises de niche, le développement de pôles d’excellence sectoriels, l’interprofessionnalité et surtout de l’innovation qui s’exprime tant en externe (au bénéfice des clients et dans ses communications) qu’en interne (au bénéfice des membres de Simon Associés).

Innovation dans l’approche des dossiers et la communication

D’abord, l’innovation doit être présente dans la gestion des dossiers. Envisager des solutions nouvelles et innovantes, sortant des sentiers battus pour respecter les besoins des clients, telle est l’approche que nous avons sur les problématiques. Dans cette vision, nous avons mis en place des montages juridiques spécifiques, destinés à permettre à certaines enseignes de faire face à la pandémie ou encore des schémas de développement à l’international différenciants.

Nous nous efforçons de nous extraire des solutions traditionnelles pour envisager sous un regard neuf les situations, à dessein d’élaborer des montages nouveaux et innovants qui servent directement la stratégie de nos clients.

Ensuite, l’innovation s’exprime au travers de certains thèmes que nous avons choisis de mettre en lumière, alors qu’ils n’avaient jamais été au centre de réflexion ou de documentation. Tel est le cas notamment du supplément juridique du Guide annuel de la franchise 2021, édité avec Franchise Magazine, que nous avons consacré aux avis-clients ; nous allons aussi prochainement sortir un Livre Blanc sur l’avis clients pour compléter notre réflexion et l’actualiser au regard de la récente pénalisation des faux avis-clients. Nous avons également eu à cœur de travailler sur les KPI’s1 en rédigeant des articles et en intervenant notamment auprès de la Fédération française de la franchise. Nous nous efforçons de nous interroger sur les sujets qui ont une fonction business et opérationnelle ne cessant de grandir dans la vie des affaires.

"Nous sommes convaincus qu’il est indispensable d’innover dans l’exercice de notre profession"

Nous pensons que les supports de communication juridique doivent s’adapter au nouveau mode de vie, avec des podcasts, des vidéos et des formations interactives. Nous avons ainsi modernisé nos modes de communication pour offrir aux clients des formats plus modernes, plus utiles et fonctionnels. Dans cette perspective, nous avons proposé, en 2020, des podcasts juridiques à l’attention des réseaux de distribution, sur des sujets novateurs, puis début 2022, nous avons lancé "La Minute des Réseaux", des vidéos d’une minute diffusées chaque vendredi, traitant d’un sujet juridique en lien avec les réseaux de franchise.

Nous avons également doté Simon Associés d’outils nouveaux à destination des clients : d’une part, nous finalisons actuellement la mise en place d’un outil d’interface client pour optimiser les échanges et permettre aux clients d’avoir un accès autonome aux dossiers, pour répondre aux exigences de transparence et de rapidité. D’autre part, nous avons instauré un outil de suivi pour détecter les entreprises en difficulté pour en informer les clients intervenant sur le même secteur, qui pourraient y voir une opportunité de développement. Par ailleurs, nous avons créé un outil digital spécifique sur mesure pour la formation de nos clients. La formation sera ciblée et ludique à destination des services juridiques.

Afin de répondre aux besoins d’accès simplifié aux prestations juridiques, nous avons également lancé en 2022 deux sites internet destinés au réseau : un site qui s’adresse aux enseignes françaises envisageant de se lancer en franchise en France ; un autre site – traduit en 7 langues – qui présente l’attrait du marché français pour les enseignes étrangères. Ces deux sites Internet participent des modes innovants de communication déployés par le cabinet pour mettre en lumière la compétence distribution de Simon Associés.

Innovation en interne pour les membres de Simon Associés

Enfin, en interne, nous avons mis en place des services et outils innovants à dessein d’améliorer les conditions d’exercice des membres du cabinet Simon Associés. Nous avons toujours eu à cœur de former les équipes : ce point est fondamental de notre point de vue. Nous enregistrons désormais nos formations internes dispensées par des professeurs agrégés intervenant seul ou en binôme selon les thématiques, et qui sont ensuite accessibles en replay pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Les dernières formations dispensées portaient sur la réforme de la procédure civile ou encore sur les conséquences de la résiliation du contrat. Nous avons aussi récemment refondu notre espace intranet pour qu’il devienne un véritable outil de cohésion, partage et transfert d’informations: mise à disposition de formations en replay, actualités de Simon Associés, gestion de la documentation, accès aux outils internes.

Le bien-être et la cohésion des équipes doivent être protégés et amplifiés. Aussi, convaincus que la profession doit s’exercer différemment pour offrir de meilleures conditions aux équipes, nous sommes actuellement en train de mettre en place des activités pour les équipes : sophrologie, cours de renforcement musculaire, anglais et courses.

Nous avons depuis plusieurs années décidé de célébrer les membres du cabinet en instaurant deux dates : l’une destinée à remercier le staff administratif, l’autre mettant à l’honneur les collaborateurs, mettant également au centre de nos préoccupations aux côtés des clients les membres du cabinet.

LES POINTS CLÉS.

• Anticiper le devenir de la profession d’avocat et les besoins des clients

• Comprendre les nouveaux modes de communication

• Placer le client au centre du dispositif en lui offrant des outils d’échange et de transparence

SUR LES AUTEURS. François-Luc Simon développe une forte expérience en droit commercial et en droit de la distribution, en contentieux et en conseil, pour le compte d’enseignes et groupes institutionnels, en France et à l’international. Il est l’auteur de nombreuses publications en droit économique et droit des contrats. Sandrine Richard développe une expérience en droit de la distribution, en conseil et contentieux, pour le compte d’enseignes de renom.

1 Key Indicator Performance désigne les indicateurs d’une entreprise qui permettent de mesurer une performance.