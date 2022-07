L'investissement SCPI : tout savoir sur ce type de placement

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Comme son nom l’indique, la Société Civile de Placement Immobilier est une société civile dont le but est notamment d’investir dans l’immobilier. Elle fonctionne comme une société anonyme.

Au niveau des investisseurs, nous avons affaire à des associés qui sont les propriétaires d’une ou de plusieurs parts sociales de la société : ils peuvent donc être des investisseurs individuels ou institutionnels.



Pour prendre part à l’aventure, les investisseurs ont le choix entre trois principaux types de SCPI : fiscale, de plus-value et de rendement. Par ailleurs, les revenus qui sont générés grâce à la détention de parts SCPI se composent de deux types :

- Locatifs : qui proviennent de locations de biens immobiliers non meublés.

- Financiers : issus de placements de trésorerie, de dividendes, de capitaux à court terme, etc.

Mais pour tout savoir sur le rendement d'une SCPI , nous devons connaître les avantages d'un tel investissement.

Quels sont les avantages d’une SCPI ?

Les avantages d’une SCPI pour les épargnants sont nombreux :

- Les SCPI présentent des avantages fiscaux importants, qui font que le rendement des SCPI est généralement plus élevé que celui d’un placement classique, et ce, du fait du régime fiscal particulier dont bénéficient les SCPI. En effet, les revenus générés par ces dernières sont notamment exonérés de droits de mutation à titre gratuit, de précompte mobilier, d’impôt sur le revenu, etc.

- De plus, les SCPI sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, et bénéficient d’une réduction d’impôt.

- Les SCPI permettent de profiter d’avantages liés à la constitution d’un patrimoine immobilier par crédit, tout en percevant un revenu indexé sur la courbe inflationniste du marché.

- Investir son argent sans avoir à se soucier de la gestion de ce dernier. En effet, la société de gestion où vous détiendrez des titres, s’occupe intégralement de l’investissement, notamment en achetant de l’immobilier, en louant des biens et en collectant les loyers.



Qu'est-ce qu'une SCPI de rendement ?

Une SCPI de rendement est une SCPI dans laquelle les loyers sont les seules ressources. Des agences SCPI utilisent notamment l'épargne de particuliers afin d'investir dans l'immobilier locatif en achetant des biens. De plus, la SCPI s'occupe de toute la gestion : achat, recherche de locataires, collecte des loyers, versement des dividendes aux épargnants, etc. Ainsi, les SCPI de rendement sont donc des SCPI qui n’investissent pas dans des actions ou dans des titres financiers, mais dans l'immobilier.

Comment investir dans une SCPI de rendement ?

Tout d’abord, il est indispensable de choisir la SCPI la plus adaptée à vos besoins. Pour cela, il faut évaluer vos objectifs de placement et les risques que vous êtes prêts à prendre. Il est également important de faire un point complet sur votre situation personnelle, pour savoir si vous êtes en mesure de réaliser des versements réguliers. C’est le cas par exemple si vous n’avez pas d’autres actifs financiers à votre nom, ou si vous avez un emprunt immobilier à rembourser.

Pour investir dans une SCPI de rendement, vous devez être particulièrement vigilant sur la fiscalité du placement. En effet, avec l’avantage fiscal lié au régime des SCPI, l’investisseur peut en effet être tenté de privilégier le fait fiscal au profit financier. Dans ce cas, il serait possible d’investir dans une SCPI qui ne génère pas assez de revenus pour vous permettre de bénéficier de l’avantage fiscal tout en étant très peu rémunérateur en matière de rendement. C’est là où vous pouvez faire appel à l’expertise d’une agence de gestion de patrimoine qui vous permettra de choisir la SCPI la plus adaptée à vos besoins.