Dechert : les secrets d'une santé de fer

En 2019, le cabinet international américain Dechert dégageait une croissance à deux chiffres lui permettant d’atteindre les 1,14 milliard de dollars de revenus. Pour la dixième année consécutive, le bureau parisien de Dechert affiche à lui seul une croissance du revenu par avocat de plus de 15 % en 2020. Cette hausse est principalement due à ses activités en sciences de la vie et en private equity, en plein essor depuis le début de la crise sanitaire. Avec une équipe de 80 avocats à Paris, animée par Alain Decombe, managing partner et vice-chairman chargé des opérations internationales, le bureau parisien a pu s’illustrer l’an passé sur des deals emblématiques ayant également mobilisé les équipes des bureaux de New York, de Washington et de Luxembourg.

Trente années de savoir dans les sciences de la vie

Parmi ces opérations emblématiques, le LBO de Polyplus réalisé par Archimed avec Warburg Pincus ainsi que celui de KKR sur Elsan, valorisé à 3,3 milliards d’euros. L’équipe est également intervenue sur le LBO de Ceva pour le compte de Mérieux. Plus de 250 avocats répartis dans 18 bureaux se consacrent à la pratique mondiale private equity de Dechert , et traitent des dossiers ayant trait aussi bien à la structuration de fonds et à leur fiscalité, qu’à du conseil sur les transactions, du M&A, le financement, des contentieux ou des problématiques sociales. À Paris, le private equity s’est développé avec l’arrivée de Sabina Comis en 2016, de Privat Vigand pour le financement en 2018, puis de Cyril Fiat, ancien conseiller juridique de la Banque Mondiale en 2019. Aujourd’hui, l’équipe compte 18 avocats, conseillant des fonds d’investissement, des family offices ou des fonds alternatifs.

L’équipe parisienne de Dechert se consacre depuis plus de trente ans aux sciences de la vie. Avec plus de 200 avocats spécialisés dans le domaine, dont plus d’une trentaine à Paris, le pôle accompagne une clientèle composée à la fois de fonds mid et large cap, de big pharmas ou encore de groupes du CAC 40. Le département couvre l’ensemble du secteur des sciences de la vie notamment dans le cadre des pratiques M&A d’Alain Decombe, droit de la concurrence de Mélanie Thill-Tayara, contentieux de la santé et responsabilité du fait des produits de Jacques Sivignon, d’arbitrage santé d’Erica Stein, réglementaire de Sophie Pelé, droit de la propriété intellectuelle de Marie Fillon et enfin de droit social de Philippe Thomas. Le bureau parisien de Dechert est récemment intervenu sur l’augmentation de capital d’Abivax, une société de biotechnologie en phase clinique qui mobilise le système immunitaire pour développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales.

Les pratiques anticorruption et arbitrage ont, elles aussi, connu une forte activité en 2020, laquelle s’est traduite par l’intervention de l’équipe sur des deals majeurs, comme celui d’Airbus. Avec l’arrivée de Karen Coppens spécialisée en anticorruption, le bureau parisien a notamment assisté le géant français de l’aéronautique dans la conclusion du premier accord transactionnel global avec les autorités britanniques, françaises et américaines, dont le montait s’élevait à 3,6 milliards d’euros.

L’équipe consacrée à l’arbitrage international pilotée par Eduardo Silva Romero s’est vue renforcée avec les arrivées de Claudia Annacker et Enikő Horváth.

En France, Dechert réunit plus de 80 avocats spécialisés en corporate, financement, droit de la concurrence, de la propriété intellectuelle, pénal des affaires, fiscal, social, arbitrage international, contentieux commerciaux complexes ainsi qu’en services financiers et gestion d’actifs.

Marine Calvo