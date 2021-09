L. Garret (Neuflize OBC) : "Il faut être disponible en permanence pour cette génération connectée"

Décideurs. Quête de sens et transparence sont deux attentes clés pour les Millennials. Comment y répondez-vous ?

Laurent Garret. Les Millennials recherchent de l’information plus rapidement et facilement. Pour répondre à cette attente, Neuflize a mis en place la banque 2.0 qui apporte une expertise et des outils efficaces pour faciliter la communication. La transparence va de pair avec la confiance au quotidien, notamment dans le cadre de la réglementation MiFID2. Par ailleurs, nous sommes l’une des premières banques à proposer des investissements ISR et à impact, un sujet au coeur des attentes et aspirations de cette génération.

Quelle stratégie numérique avez-vous mis en place pour attirer les Millennials ?

Nos clients sont très connectés, les jeunes entrepreneurs en particulier. Notre présence active sur les canaux de communication en usage par cette génération nous permet de capter leur intérêt. Neuflize OBC est la banque des entrepreneurs, ces derniers nous recommandent auprès de leur réseau. Nous travaillons avec eux au sein d’un même écosystème afin de comprendre et anticiper leurs besoins. Il faut être disponible 7j/7 pour cette génération connectée et moderniser notre offre en permanence.

Quelles sont les spécificités de l’accompagnement de startuppers et serial entrepreneurs ?

En amont, il faut accompagner les entrepreneurs startuppers dans leur nécessité de crédit ou les aider à se relever si besoin. En plus des classes d’actifs traditionnelles, nous répondons à leurs attentes d’investissements alternatifs comme l’immobilier ou encore l’art, et nous les accompagnons sur leurs projets philanthropiques ou de mécénat. Cette génération fonctionne en communauté. Concrètement, nous avons lancé pour eux « Be Entrepreneur by Neuflize OBC », un club pour les faire se rencontrer et débattre de thèmes qui les touchent, comme la présence de fonds de private equity dans leur capital ou encore l’entrepreneuriat au féminin.

Alors que la concurrence sur le marché de la gestion de patrimoine et des MFO fait rage, quels sont les avantages à recourir aux services d’une banque privée ?

Aujourd’hui les nouveaux entrepreneurs se diversifient sur de nombreux sujets, ils ne recherchent pas uniquement de la gestion classique. Nous sommes complémentaires des multi-family offices et mettons à leur disposition et celle des clients notre palette d’expertises et de solutions.

Propos recueillis par Juliette Woods