L’UE lance Oscar, une opération ciblant les avoirs criminels russes

"Soutenir les enquêtes financières des États membres de l'Union européenne ciblant les avoirs criminels détenus par des personnes physiques et morales sanctionnées en relation avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie." Telle sera la mission de l’opération "Oscar" lancée ce lundi 11 avril par le Centre européen pour la criminalité financière et économique d'Europol, conjointement avec les États membres de l'UE et les agences Eurojust et Frontex. Les enquêtes criminelles menées par les États en relation avec le contournement des sanctions commerciales et économiques imposées par l'Union entrent également dans le champ de cette opération-cadre, a précisé l’office européen de police.

L’implication des agences européennes

L’opération, qui devrait se poursuivre pendant au moins un an, reposera sur les trois agences européennes. La première, Europol, facilitera l’échange d’informations et apportera un soutien opérationnel dans des enquêtes financières visant les actifs criminels ainsi que le contournement des sanctions économiques européennes. L’agence devra également centraliser et analyser les liens internationaux, les groupes criminels et suspects, ou encore les nouveaux modèles criminels pour assurer un soutien analytique sur mesure aux enquêtes. Elle offrira aussi une coordination opérationnelle, des compétences médico-légales et techniques, ainsi qu’un soutien financier aux autorités nationales compétentes. Eurojust, quant à elle, devra fournir une assistance juridique et renforcer la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et les autorités judiciaires via l'échange d'informations stratégiques et opérationnelles. De son côté, Frontex renforcera la surveillance des personnes qui franchissent les frontières extérieures de l'UE et qui tombent sous le coup des sanctions.

En parallèle, l’UE continue de faire pression sur Moscou. Il y a eu l’annonce du cinquième train de mesures restrictives à l’encontre de la Russie le 8 avril, mais aussi la mise à jour, le 11 avril, de la liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation sur le territoire européen. Cette liste compte désormais 21 compagnies aériennes certifiées en Russie.

Anaëlle Demolin