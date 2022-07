L’État compte reprendre le contrôle d’EDF à 100%

C’est une annonce de poids qui a été faite par Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale prononcé à l’Assemblée nationale le 6 juin : l’État a la ferme intention de reprendre l’intégralité du contrôle d’EDF. Selon la première ministre, "l’urgence climatique impose des décisions fortes (...) Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique". Le gouvernement pourra ainsi reprendre un rôle de stratège, notamment pour accélérer sur le programme de construction de centrales nucléaires mais aussi de développement d’énergies renouvelables annoncé par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle : "Réussir la transition énergétique, c’est pouvoir la piloter. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d’électricité et de sa performance. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et des défis à venir", a déclaré la députée du Calvados.

Du côté de la Bourse, cette décision est plutôt bien accueillie. Généralement, lorsque l’État compte reprendre le contrôle total d’une entreprise, elle frissonne. Ce n’est pas le cas cette fois-ci puisque le titre a pris 5,56% à 8,38 euros dans l’heure qui a suivi l’annonce. Actuellement, l’État contrôle 83,88% du capital, le reste étant réparti entre les institutionnels (12,86%), les actionnaires individuels (1,93%) et les salariés (1,32%).