L’équipe fiscale de Stehlin & Associés crée Everlaw & Tax

Après la dissolution du cabinet Stehlin, l’équipe de droit fiscal s’associe avec le cabinet Everlaw, spécialisé dans le LBO et le private equity. Dotée d’une quinzaine de professionnels aux compétences complémentaires et provenant des plus grands cabinets d’avocats français et anglo-saxons, la nouvelle entité, baptisée Everlaw & Tax, intervient dans les différents domaines du droit des affaires et de la fiscalité, en France et à l’international.

L’équipe fiscale menée par quatre associées, Corinne Dadi, Catherine de Manneville, Isabelle Savin et Vincent Renoux intervient aussi bien dans les domaines de la fiscalité patrimoniale que de la fiscalité des entreprises en matière de conseil et de contentieux. Les quatre associés ont tous débuté leur carrière chez PwC et ont rejoint Stehlin en 2002 pour développer le département fiscal du cabinet. Cette équipe collabore depuis plus de vingt ans. Jean-François Copé les rejoint en 2017 et fait également partie de l’aventure en tant qu’avocat of counsel en médiation et droit des affaires.

Situé à la même adresse, avenue Victor Hugo, le cabinet accueille Vanessa Itzkovicth et Ran Hamou, spécialisés en droit des sociétés avec un fort penchant pour le private equity. La fluidité et les synergies entre les équipes opèrent déjà, leurs activités étant "intrinsèquement complémentaires", selon Corinne Dadi, qui ajoute que "l’un de ne va pas sans l’autre, c’est un échange perpétuel".

"Nous souhaitons développer un cabinet tourné vers le chef d’entreprise, basé sur le droit des affaires et de la fiscalité"

L’entente quasi immédiate des avocats et leurs valeurs communes – travail, proximité avec les clients, approche sur mesure, indépendance et savoir-vivre – sont de bon augure pour la suite, avec d’ores et déjà des ambitions affichées. Comme l’explique Corinne Dadi, "Nous souhaitons développer un cabinet tourné vers le chef d’entreprise, basé sur le droit des affaires et de la fiscalité". Des avocats en droit social pourraient intégrer le cabinet à moyen terme, ce qui constituerait une "extension naturelle" selon Corinne Dadi.