L’équipe corporate/M&A d’Eversheds Sutherland s’agrandit

Eversheds Sutherland accueille deux nouveaux associés à Paris : Jean-Robert Bousquet et Alexandre Morel. Ils rejoignent les cinq associés chargés des pratiques financement, IP/IT, fiscalité, immobilier et droit pénal. Ce duo accompagné de ses collaborateurs, qui renforce la présence de la firme lors des opérations de M&A en France et à l’international, "s’inscrit dans la stratégie globale du cabinet de mettre à disposition [des] clients des équipes immédiatement opérationnelles", selon Rémi Kleiman, senior office partner du bureau parisien d’Eversheds Sutherland dont la clientèle est composée principalement de grands groupes français et internationaux, d’ETI et de groupes familiaux.

Jean-Robert Bousquet est un expert des opérations de fusions-acquisitions et de joint-venture dans les secteurs des services financiers, des médias, de l’agroalimentaire, de l’industrie et de la défense. Membre de l’International Bar Association, de l’Association des Alumni de l’EM Lyon et du DJCE, il est diplômé de l’EM Lyon et d’un DESS juriste d'affaires du DJCE de Strasbourg. Avocat depuis 2001, il a commencé sa carrière chez Francis Lefebvre à Berlin avant de rejoindre Debevoise & Plimpton à Paris puis d’intégrer CMS Francis Lefebvre Avocats en 2006.

Quant à Alexandre Morel, il conseille les entreprises des secteurs de l’énergie, de la finance, des TMT et de la défense lors des opérations de fusions-acquisitions. Il intervient également dans le cadre de restructurations internes et en droit des sociétés. Avocat depuis 2006, il a commencé chez Linklaters avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats en 2011. Intervenant pour Dalloz, Croissance Plus et ESCP Europe, il est titulaire d’un DEA en droit des affaires et droit des contrats de l’université Lille 2, ainsi que d’un diplôme de l’école supérieure de commerce Audencia.

Le groupe corporate/M&A d’Eversheds Sutherland groupe à présent 24 avocats à Paris.

Anaëlle Demolin