L'épargne en 2022, quelles solutions ?

Des produits d’épargne efficaces

Pour profiter d’intérêts notables chaque année, plusieurs possibilités sont offertes aux épargnants. Les banques sont aujourd’hui nombreuses à proposer des solutions de ce type, qui viennent compléter les dispositifs réglementés du secteur comme le livret A ou le LEP. Depuis 2013, PSA Banque développe via la marque Distingo des solutions d’épargne performantes 100 % en ligne vous permettant de profiter d’un taux de rendement figurant parmi les plus attractifs du marché. C’est le cas de son Livret d’épargne et du Compte à terme (CAT) disponible sur une durée d’un, deux ou trois ans.

Outre sa facilité d’utilisation, la solution d’épargne Distingo a l’avantage d’être à la fois sécurisée et efficace pour les particuliers qui souhaitent placer leurs économies de manière flexible. Une fois le premier dépôt effectué, il est possible de disposer des fonds à tout moment, sans avoir aucun frais à engager pour l’ouverture, la gestion ou la clôture de compte. N’étant pas touchés par les fluctuations du marché boursier, ces placements sûrs donnent accès à des taux avantageux, de l’ordre de 0,5 % par an pour le Livret d’Épargne Distingo et de 0,8 % pour un CAT sur trois ans.

L’épargne réglementée, la solution traditionnelle

Ces dernières années, les épargnants ont pu assister à la perte d’attractivité des solutions dites réglementées. Fixé par l’État, le taux du livret A, l’un des produits d’épargne les plus populaires dans l’Hexagone, a connu de nombreuses baisses au cours des années. En 2022, il remonte enfin avec un taux de 1 % établi à partir du 1er février. Considérée comme une épargne de précaution, cette solution devient un peu plus intéressante donc, tout comme le LDDS dont le taux atteint lui aussi 1 %, et les livrets jeunes dont le taux minimal est à présent de 1,5 %.

Dans le domaine de l’épargne réglementée, l’opportunité la plus intéressante demeure à ce jour le LEP (Livret épargne populaire). Limité par des conditions de revenus, ce livret reste accessible pour environ 30 % des Français qui ont tout intérêt à en profiter. Au 1er janvier 2022, son taux est de 2,2 %.

Épargner via une assurance-vie

En matière d’épargne, l’assurance-vie est une autre solution plébiscitée par les épargnants. Si les rendements moyens sont limités, le caractère très sûr de ce service d’épargne explique sa popularité sur l’année 2021, qui devrait se prolonger en 2022. Une assurance-vie peut s’accompagner de supports d’épargne de différentes natures. Les plus connus sont les fonds euros, qui se déclinent en fonds classique, immobilier et dynamique. Variables, leurs taux de rendement ne sont pas définis par l’État. Placement à long terme, une assurance-vie peut également permettre d’épargner à travers une SCPI. Il s’agit d’une des méthodes les plus intéressantes sur le plan du rendement, pour des risques limités.

Prenant des formes diverses, l’épargne est une priorité pour beaucoup de Français de tous âges. Afin d’allier sécurité, praticité et rentabilité, des services en ligne comme Distingo de PSA Banque font partie des solutions les plus avantageuses du moment pour bénéficier de placements efficaces facilement accessibles.

