L’entreprise biopharmaceutique UCB intègre l’accélérateur Future4care

Un mois après l’arrivée des laboratoires pharmaceutiques Biocodex au sein de Future4care, c’est au tour d’UCB de rejoindre le navire. L’intégration de cet acteur belge de la biopharmaceutique répond aux nouvelles ambitions de Future4care visant à consolider la multidisciplinarité de sa structure. Forts d’une vision commune, les deux protagonistes se fixent pour objectif de poursuivre une innovation ouverte en santé au service du patient. À ce titre, Fabienne Delaplace-Lavoix, directrice générale d’UCB France, précise que "c’est en unissant nos forces – entreprises dynamiques, start-up en Biotech et Medtech et industrie pharmaceutique – que nous pourrons libérer le pouvoir de l’innovation et inventer ensemble l’avenir de notre santé".

Avec plus de 8 500 collaborateurs à travers le monde, UCB, spécialisée dans les maladies graves en immunologie et neurologie, devient membre du comité de sélection de Future4care. Pour cela, ce nouvel arrivant participera à la définition des thématiques annuelles et à la fixation des lignes directrices des travaux de l’Institut de Future4care. Dans le cadre des appels à projets lancés tous les six mois, la société prendra également part à la sélection des nouvelles start-up adhérentes et au choix des critères définissant leur entrée. Déterminée à soutenir la recherche en matière de nouveaux outils et nouvelles technologies, UCB contribuera aux travaux de l’Institut Future4care et aura également accès à la plateforme d’open innovation de l’incubateur.

