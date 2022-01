L’Edhec Augmented Law Institute mise sur l’éthique numérique

Partant du constat que les questions d’éthique et de conformité prennent de plus en plus d’ampleur en matière numérique, l’Edhec Augmented Law Institute lance sa certification en management des enjeux éthiques et juridiques de l’IA et des données. Permettant d’obtenir un certificat de digital ethics officer, le parcours a été créé en partenariat avec l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), Seraphin.legal, Govern & Law et IDFRights.

La formation s’adresse aux professionnels des secteurs privé, public et associatif occupant des fonctions dans les domaines du droit, de la tech, du business development ou du management. Elle appréhende le cadre général des droits fondamentaux appliqués au numérique, à la donnée et à l’intelligence artificielle (IA). Centrée sur ces domaines innovants, elle forme à la gestion des risques juridiques et éthiques, à l’identification et la mise en œuvre de meilleures pratiques dans la réalisation de projet ou encore à l’anticipation les contraintes réglementaires futures. Pour les professionnels du droit, le but est de connaître l’usage effectif de l’IA et des données pour identifier de nouveaux risques afin d’adapter la stratégie de l’entreprise et de mettre en place une véritable gouvernance des données. Les professionnels de la tech, eux, pourront acquérir un cadre, des outils et une méthode pour accompagner un déploiement éthique du numérique, dans le respect des droits fondamentaux.

Enseigné à distance sur une période de quatre mois, le cursus alliant théorie et pratique sera ouvert à 30 personnes sélectionnées sur dossier. Son programme a été développé par un comité académique dirigé par Björn Fasterling, professeur de droit et d’éthique des affaires à l’Edhec Business School et membre de l’Edhec Augmented Law Institute.

Léna Fernandes