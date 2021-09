L. Comte-Arassus (GE Healthcare) : "Il n’y a pas de citadelle imprenable"

Décideurs. Après avoir piloté la stratégie de Medtronic, vous avez rejoint GE Healthcare. Un nouveau très beau challenge ! Quelle est votre feuille de route et vos chantiers prioritaires ?

Laurence Comte-Arassus. Les chantiers ne manquent pas et l’important est de les mener au bon moment et avec le bon niveau d’information. Ma première priorité est la mise en place et l’intégration de la nouvelle zone France, Belgique, Luxembourg et Afrique francophone (FBFA) et renforcer l’ensemble des synergies. Il s’agit d’un nouveau rôle dans une nouvelle zone. Mon rôle consistera à développer l’ensemble des synergies General Electric Healthcare au travers d’une organisation avec nos clients. Cette création de zone a beaucoup de sens à la fois pour les clients et pour les équipes. Ma mission consiste également à faire en sorte que chacun des pays de cette zone trouve sa place. Pour cela je me déplace beaucoup pour aller à la rencontre des équipes, c’est d’autant plus important aujourd’hui dans cette période compliquée dominée par les échanges virtuels. Autre priorité : réfléchir à la manière dont nous pouvons créer de l’innovation en utilisant l’intelligence artificielle, un axe majeur pour optimiser ces synergies.

16000 examens d’imagerie sont réalisés dans le monde entier et nous avons développé 200 applications d’imagerie, nous avons donc absolument besoin de cette intelligence artificielle pour traiter la donnée et nous permettre d’atteindre notre objectif qui consiste à développer des programmes de médecine de prévention individualisée. Si nous vivons plus longtemps en France, nous ne vivons pas forcément mieux, l’enjeu de cette médecine personnalisée consistera donc à permettre d’améliorer la qualité de vie pour ces années supplémentaires.

Vous êtes une personnalité influente dans le secteur des DM. Quels sont les principaux défis de ce secteur ?

Nous devons continuer à simplifier l’accès au marché, qui reste l’un des axes prioritaires du SNITEM [Syndicat National de l’industrie des technologies médicales, Ndlr]. Cela passera par un renforcement du dialogue entre les industriels et les pouvoirs publics, d’autant plus indispensable en période de crise et qui conditionne aussi la réalisation des partenariats public/privé.

GE Healthcare c'est près de 3000 collaborateurs en France et 50 000 dans le monde. Quelle politique RH souhaitez-vous mettre en place pour attirer les talents en France ?

Nous sommes un grand groupe dans lequel il est agréable de travailler et nous devons le faire savoir, même si aujourd’hui les jeunes diplômés se tournent davantage vers des structures plus petites. Nous avons la chance de travailler à la conception de produits extraordinaires et technologiques. Nous attirons les talents grâce à notre politique RH qui prône la diversité, ce qui constitue un véritable défi dans un groupe de notre taille. Attirer les talents cela passe aussi par une bonne communication à la fois en interne et en externe.

Vous avez quitté le monde de l’implantable pour celui des équipements. Quels sont vos principaux atouts ?

Mon premier atout est de ne pas avoir d’idée préconçue. Je ne fais jamais de copier/coller dans mes décisions car j’utilise mon expérience et le fait de travailler avec des personnes venues d’univers différents pour trouver des solutions, cela de manière collégiale. Je suis par ailleurs convaincue qu’il n’y a pas de citadelle imprenable donc j’ose et je persévère pour notamment mettre en place des partenariats donc personne ne croyait au départ ! Depuis 18 mois, nous sommes dans un nouveau monde, nous devons donc nous adapter, changer ce qui doit l’être au bénéfice à la fois des patients, de nos équipes et de nos clients.

