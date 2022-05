L.co s’ouvre au droit fiscal

Il y a quelques mois, L.co avait pris sa nouvelle identité et s’était doté, par la même occasion, d’une nouvelle pratique health tech et santé. Avec l’arrivée de Constance Guiraud au sein de son équipe, le cabinet étoffe encore son offre. L’avocate apporte en effet à l’enseigne sa connaissance du droit fiscal, appliqué au secteur de la cryptomonnaie notamment. Ainsi, L.co peut proposer un accompagnement plus global aux entrepreneurs de la health tech, des fintechs et des cryptomonnaies.

Membre du barreau de Paris depuis 2016, Constance Guiraud est une experte de la fiscalité passionnée d’entrepreneuriat et d’innovation. Chez L.co, elle apporte son regard de fiscaliste sur les nouveaux enjeux des secteurs à forte dimension technologique. L’avocate accompagne également les équipes d’Anne-Laure Girin, la fondatrice de la structure, dans leurs missions de conseil auprès de différents partenaires parmi lesquels on compte Future4care. Diplômée d’un master 2 en opérations et fiscalité internationales des sociétés de l’université Panthéon Sorbonne, elle a exercé pendant plus de cinq ans pour EY Société d’Avocats.